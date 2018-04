Rozbřesk: Týden ve znamení centrálních bank

Začíná týden ve znamení Fedu a ČNB. Americká centrální banka by měla ponechat sazby beze změny. Na svém jednání bude pravděpodobně probírat zejména dopady fiskálního stimulu na růst v tomto a v příštím roce. Zasedání je ovšem bez tiskové konference a nové prognózy a doprovodný komentář sám o sobě nemusí doznat velkých změn. Očekáváme nadále ještě dvojité zvýšení sazeb v tomto i v příštím roce na konečných 2,75 %.



Pro Fed bude v tomto týdnu také zajímavé sledovat inflaci - preferovaný index (core PCE) by měl poprvé po deseti letech dosáhnout úrovně 2 %. Právě rostoucí sázky na inflaci, podpořené navíc vysokými cenami ropy, hnaly v uplynulých týdnech vzhůru “sázky na inflaci”. Americký desetiletý výnos se dostal do těsné blízkosti 3 % a uvidíme zda po zveřejnění inflačních čísel a zasedání Fedu sebere sílu na posun dál.

V Česku ČNB mezitím (ve čtvrtek) sice sazby nezvýší, ale zveřejní novou prognózu a naznačí, co čekat po zbytek roku. Počítáme s tím, že bude muset především přepsat výhled na inflaci a na korunu. Inflace by měla být nižší pro tento rok, ale vyšší pro příští. Zatímco koruna pravděpodobně bude celkově o něco slabší. I díky tomu by prognóza mohla ukazovat na jeden růst sazeb na přelomu roku. V našem základním scénáři počítáme právě s jedním růstem sazeb ve čtvrtém kvartálu. Velkou neznámou ovšem zůstává stále ECB, na kterou se čeští centrální bankéři v posledních měsících čím dál více ohlíží. A není se čemu divit, další výrazné narůstání úrokového diferenciálu mezi Českem a eurozónou asi nebude mít v centrální bance příliš fanoušků...



TRHY

CZK a dluhopisy

Česká koruna se dál drží v blízkosti 25,50 EUR/CZK a setrvává v lehké defenzivě. V tomto týdnu může před ČNB držet lehce optimističtější náladu. Na druhou stranu eventuální další nárůst amerických výnosů ji podobně jako celou skupinu měn rozvíjejících se trhů může dál ohrožovat. Vzhledem k úternímu svátku může být především obchodování v první polovině týdne hubenější.



Zahraniční forex

Výsledek amerického HDP za první kvartál byl sice v pátek trochu lepší, než se čekalo, ale růst ve výši 2,3 % nebyl nijak dramatický, takže dolarové úrokové sazby pokračovaly v lehké negativní korekci, což eurodolar vytlačilo zpět nad úroveň 1,21.



Tento týden bude pro eurodolarový trh plný zajímavých makro dat, přičemž pondělí nebude výjimkou. Kromě zveřejnění německé a italské inflace, které trhu dovolí si udělat přesnější obrázek o dubnové inflaci v eurozóně (bude zveřejněna v úterý) budou odpoledne na pořadu i zajímavá data o spotřebitelských údajích v USA a chicagský index podnikatelské nálady PMI. Technicky vzato to prozatím vypadá, že kurz eurodolaru se udržel v pásmu 1,21-126.