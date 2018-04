Být smart účetní není těžké, přestaňme se bát...

Již dnes je jasné, že běžný účetní software na vše, co účetní potřebuje, nestačí. Naštěstí už ale existují aplikace na vytěžování dat z faktur, které účetním zkrátí čas při přepisování údajů z dokladů (98 % účetních by se tohoto úkonu rádo zbavilo). Účetní 21. století tak již není osoba, která shromažďuje a přepisuje údaje z dokladů. Je to profesionál, který pracuje s reálnými daty a zároveň je poradcem vedení společnosti. Obava, že účetní díky digitalizaci ztratí své místo, je neopodstatněná. Právě naopak. Účetní budou mít díky smart technologiím více času a tím budou moci rozšířit portfolio svých nebo firemních klientů. Tím jim budou schopni poskytnout vyšší přidanou hodnotu za službu, která bude zabalená do spojení „účetní služba“.

Příklad z workshopu “Digitalizace v účetnictví” z 18. dubna 2018 k časové náročnosti při zpracovávání 100 přijatých faktur. První účetní faktury zpracovala „ručně“ za 150 minut, druhá „ručně“ za 210 minut, avšak automatizovaný systém k vytěžování dat z faktur, který je vystaven na umělé inteligenci ušetřil až 50 % času (byl schopen rozšifrovat i zmuchlanou fakturu). Jde přitom o systém, který se neustále učí a zpracovávání zrychluje a zkvalitňuje.

„Mezinárodní federace účetních (IFAC) uvádí jako jednu ze tří výzev pro účetní profese nejbližší budoucnosti schopnost adaptovat se na nárůst požadavků z oblasti IS/IT. Kvalifikovaný účetní musí být schopen využívat přednosti informačních nástrojů vč. případné umělé inteligence, a zároveň si být vědom jejich záludností a rizik,“ říká Libor Vašek, předseda Komory certifikovaných účetních.

Účetní tak musí přijmout nové změny, jinak za 5 až 10 let nebudou mít práci. Umělá inteligence totiž zvládne 80 - 90 % dokladů zpracovat a zaúčtovat sama. Důležité při tomto kroku je umět se spolehnout na data. Tedy na software, který je pro dané účetní úkony vytvořen. Významnou roli pro účetní tak hraje příznivé uživatelské prostředí a využití softwarových řešení, které jsou otevřené novým aplikacím.

Budoucnost účetních je tak v cloudu, v němž si účetní volí nástroje, které sama aktuálně pro svou práci potřebuje. Digitalizace účetnictví tak následně přinese zrychlení práce, konec účetních šablon, snížení chybovosti při zadávání dat do systému a větší přehled v účetních operacích pro klienta i účetní. V neposlední řadě bude také znamenat úsporu času.