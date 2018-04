Evropské akcie se od začátku roku výkonnostně dotáhly na USA / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 23. 4. 2018

Akciové trhy zaznamenaly v uplynulých dnech mírné oživení. Důvodů pro zklidnění nervozity bylo hned několik. Na koordinovaný útok v Sýrii reagovala cena ropy několikadenním růstem a WTI na dohled 70dolarové hranici podpořilo celý těžařská sektor. Přestože ale k další eskalaci již nedošlo, prezident USA Trump vyjádřil nespokojenost s vyššími cenami ropy, pospolitost členů OPEC společně s Ruskem držet produkci na omezené úrovni dostává opět trhliny a prezident Francie Macron vyjádřil vůli vyjednat s Íránem novou dohodu o jaderném programu, na cenu ropy tyto skutečnosti měly pramalý dopad. Navíc již zmiňované uklidnění okolo situace v Sýrii ruku v ruce s některými ústupky oproti původním očekáváním jak na úrovni ochranářských cel, tak amerických sankcí na vybrané ruské společnosti v čele s hliníkárenským gigantem Rusalem oligarchy Děripasky, to vše v rychlém sledu za sebou povzbudilo akciové trhy k růstu. A ruská aktiva část hrozivých dubnových ztrát zdárně odmazala.

Důležitou roli sehrála také výsledková sezóna. Ta je v plném proudu, a ač trochu již standardně na úrovni zisků společnosti doručují velice dobrá čísla, zatímco tržby spíše mírně zaostávají za očekáváním, důležité je, že jsme po mnoha letech čekání konečně svědky nejen dvouciferného růstu zisků, ale také revizí směrem nahoru. A vypadá to, že dařit se bude i v dalších regionech a synchronizovaný hospodářský růst bude po celý letošní rok silným podpůrným faktorem, což rychle přispěje k výraznému poklesu poměrového ukazatele P/E na atraktivnější úrovně.

Do hry se také po několika měsících přešlapování vrací americký dolar. Velice nevýrazné obchodování v úzkém pásmu 1,22-1,245 vůči euru bez jakéhokoli jasnějšího směru se zdá u konce, když se dolar v druhé polovině dubna odrazil od 1,240 a tentokráte zdárně prolomil 1,220 a posílil. Obrat trendu vývoje tohoto měnového páru se promítl také do vývoje akciových trhů. Měřeno širokým indexem STOXX Europe 600 uzavřely evropské akcie svou podvýkonnost, která byla od začátku roku vůči americkému S&P 500 jasně zřetelná a v březnu přesáhla 6 %. Od té doby byly evropské akcie schopny posílit, zatímco americké indexy se pohybovaly spíše do strany, a veškerý rozdíl zdárně smazaly. Mj. i zásluhou slabší výkonnosti amerických technologií. Tahouni roku 2017, čtveřice FANG, se v posledních týdnech dostaly pod tlak a ke každému se pojí trochu jiný příběh. Facebook odevzdal od začátku roku 10 % a skandál, který okolo této sociální sítě rychle narostl do obrovských rozměrů, připravil firmu v kapitalizaci o zhruba 100 mld. USD. Akcie Applu ztrácí mj. kvůli obavám z razantního zpomalení prodeje iPhonů a u konce je prozatím také spanilá jízda Amazonu, když se do daňové politiky společnosti ve svých komentářích opřel prezident Trump. Akcie Googlu z lednových maxim odevzdaly přes 10 % a jak v Evropě, tak v USA jsme obecně svědky zesilujícího tlaku zákonodárců na (nejen) technologické giganty kvůli jejich útěku do daňových rájů. Kapitolou samou pro sebe je v tomto směru Amazon, pro který zisk nikdy prioritou nebyl a primárně se soustřeďuje na maximalizaci tržeb, podílu na trhu a volného toku hotovosti. Zhodnocením investice pro akcionáře je pak růst ceny samotných akcií, které mimochodem za posledních pět let přidaly přes úctyhodných 400 % a svou celkovou tržní hodnotou 700 mld. USD se dotáhly na kapitalizaci Microsoftu. Je pak jasné, že úvahy o zavedení daně z tržeb jsou pak zásadní změnou do celé dosavadní a nutno po právu dodat také mimořádně úspěšné obchodní politiky.

Přestože se rok 2017 letos s největší pravděpodobností nepodaří zopakovat a akcioví investoři se budou muset smířit nejen s menšími zisky, ale současně i s výrazně vyšší volatilitou, na niž si mnozí v uplynulých dvou letech evidentně odvykli a nyní jsou zaskočeni většími mezidenními výkyvy, díky poklesu indexů od ledna doprovázeného silným momentem nárůstu firemních zisků zůstávají akcie atraktivní, obzvláště v porovnání s jinými třídami aktiv. Především bondy jsou i nadále pod velkým tlakem růstu hlavně dolarových bezrizikových sazeb, zmenšování bilance Fedu, i blížícího se konce programu nákupů dluhopisů ze strany ECB v závěru letošního roku.

Patrik Hudec, Generali Investments CEE, investiční společnost

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 23. 4. 2018.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

20. 4. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 121,26 1 073 1 075 ↓ -4,27 990 - 1 138 2 4 Dow Jones (US) 24 462,94 23 739 24 026 ↓ -2,96 20 750 - 25 529 2 4 NASDAQ Comp.(US) 7 146,13 6 770 6 927 ↓ -5,26 5 900 - 7 418 2 4 FTSE 100 (VB) 7 368,17 7 369 7 333 ↓ 0,01 7 000 - 7 800 2 4 DAX (Něm.) 12 540,50 12 367 12 339 ↓ -1,39 12 000 - 12 800 2 4 Nikkei 225 (Jap.) 22 162,24 21 137 21 457 ↓ -4,63 19 500 - 22 158 0 6

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

20. 4. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 121,26 1 101 1 120 ↓ -1,85 1 000 - 1 159 3 3 Dow Jones (US) 24 462,94 23 841 23 975 ↓ -2,54 21 300 - 25 779 2 4 NASDAQ Comp.(US) 7 146,13 6 855 7 000 ↓ -4,08 6 100 - 7 491 2 4 FTSE 100 (VB) 7 368,17 7 439 7 494 ↓ 0,96 6 850 - 8 100 4 2 DAX (Něm.) 12 540,50 12 324 12 273 ↓ -1,73 11 900 - 12 746 2 4 Nikkei 225 (Jap.) 22 162,24 21 172 21 425 ↓ -4,47 19 800 - 22 375 1 5

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Michal Blažek - BH Securities

- BH Securities Marco Marinucci, Patrik Hudec - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Radek Pavlíček, Jan Berka - Roklen360

- Roklen360 Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers