Draper: Bitcoin jednou překoná dosahem internet a bude stát 250 000 USD

Uznávaný venture investor Tim Draper, který se účastnil rozjezdů firem jako Tesla , Hotmail či Skype, míní, že bitcoin jednou překoná svým dosahem fenomén internetu a jeho cena se do roku 2022 vyšplhá až na 250 000 USD za minci. Podle Drapera fenomén bitcoinu jednou překoná svým dosahem pojmy jako jsou renesance, doba železná nebo průmyslová revoluce. Bitcoin ovlivní celý svět a to v mnoha i jen těžko představitelných směrech.Draper naznačil, že jeho angažovanost v nejpopulárnější kryptoměně dneška je větší než jeho dřívější časné investice do Tesly, Hotmailu a Skype dohromady. Drapek v roce 2014 nakoupil cca 30 000 bitcoinů a ty stále držíPodle Drapera budou dopady a projevy kryptoměn během velice krátké doby enormní. Během krátké doby je možné, že svět přejde na tento způsob finančního vypořádávání transakcí na místo klasických peněz. Draper věří, že v určitý časový okamžik se lidstvo zcela odstřihne od klasických měn.Podle Drapera bitcoin v průběhu doby ustojí tlak ostatních kryptoměn a to především díky své stále dominantní roli. Aktuálně bitcoin drží asi 38% celkové tržní kapitalizace všech světových kryptoměn . Dvojkou trhu je nyní s cca 16% ethereum a třetí je ripple s 8,5%.