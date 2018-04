Švédsko ukazuje, kde je hranice mezi pomocí uprchlíkům a sebedestrukcí v přímém přenosu

Švédsko je známo díky některým hudebním skupinám a zpěvákům, světu dalo společnost IKEA a ukazuje, jak může vypadat stát blahobytu. Poslední dobou se o něm podle Pauliny Neudingové z Politico ale stále více hovoří i ve vztahu s granátovými útoky, výbuchy bomb a rekruty Islámského státu. Na počátku letošního roku tam například během dvou týdnů došlo k pěti explozím a „Švédové si už zvykli na články o násilných zločinech, vraždách a zastrašování gangů“. Hovoříme přitom o zemi, která byla dlouho známa svou bezpečností, kde její obyvatelé považovali „zákon a pořádek“ za nejdůležitější téma loňských voleb.



Téma zločinu je ve Švédsku velmi citlivé a zatěžuje ho řada tabu. Podle Politico je ale faktem, že například střelba už ani není předmětem mediálního zájmu, pokud právě nejde o masový útok a nepřinesla několik obětí. U imigrantů je rozšířená kriminalita spojená s gangy, což souvisí s tím, že v zemi se vytvořilo několik „paralelních společností“. Vraždy související s činností gangů představovaly na počátku devadesátých let 4 % celkového počtu vražd, dnes je to zhruba 40 %. Celkovým počtem vražd se pak Švédsko posunulo ze země považované za velmi bezpečnou nad průměr západních zemí. K tomu přidejme časté pouliční nepokoje, pálení aut a útoky na policejní složky.





Rostoucího násilí ve Švédsku si samozřejmě všímají sousední země. Norové dnes již běžně hovoří o „švédských podmínkách“ jako o situaci vysoké zločinnosti a sociálních nepokojů. Dánský premiér Anders Fogh Rasmussen zase v rozhovoru pro švédskou televizi uvedl, že tuto zemi často používá jako odstrašující příklad. Švédská vláda se snaží reagovat kampaní za zlepšení image její země, tvrdí, že se zločinností to není tak zlé a například popírá, že by v zemi existovaly takzvané „no-go“ zóny. Jenže realita je podle Politico jiná. „Šéf paramediků sdružených v organizaci Ambulansförbundet Gordon Grattidge mi řekl, že no-go zóny pro lidi z jeho profese bezesporu existují a nelze tam jít bez policejní ochrany,“ píše Neudingová.Politico tvrdí, že vysoká kriminalita je spojena s neúspěšnou integrací imigrantů a tudíž se celé téma stává velmi citlivou oblastí. Švédská vláda i opozice o své zemi hovoří jako o humanitární velmoci, protože během imigrační krize otevřela dveře nejvíce uprchlíkům ze všech zemí EU (v přepočtu na obyvatele). Jenže dochází k podivným situacím, kdy například ministryně Ylva Johanssonová na BBC tvrdila, že počet znásilnění v zemi neustále klesá, aby pak přiznala, že realita je opačná a omlouvala se za svá slova. A nervozita spojená s problematickými prohlášeními je podle Politico patrná napříč švédskými elitami.Někdy je dobré, když o problémech některé země píší spíše lidé zvenčí. Bojan Pancevski z londýnských Sunday Times nedávno učinil přesně to, když popsal kriminalitu spojenou s imigrací ve Švédsku, kde jeho článek způsobil skandál. Někteří Švédové si stěžují, že nyní to vypadá, jako kdyby se v jejich zemi vše vymklo kontrole. Nicméně Politico poukazuje na to, že Britové a Kanaďané radí turistům, aby si ve Švédsku dali pozor právě na ozbrojené gangy a výbuchy bomb. A nedávný výbuch na policejní stanici v Malmö ukazuje, že nejde o planá varování.Zdroj: Politico