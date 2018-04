Čekají nás klíčové hovory mezi představiteli USA a EU ohledně cel (Týdenní zpráva z finančního trhu)

Již 1. května končí výjimka na dovozní cla týkající se oceli a hliníku pro země EU. Pozornost tak bude tento týden směřovat k jednání mezi prezidentem USA D. Trumpem a jeho francouzským protějškem E. Macronem (zítra) respektive německou kancléřkou A. Merkelovou (v pátek). Pokud jde o ekonomický kalendář, dočkáme se spíše slabších dat HDP za Q1 18 z USA, Velké Británie a do určité míry i Francie. Nicméně dubnové předstihové indikátory by po slabém únoru a březnu měly zavelet k obratu. ECB k žádné změně v měnové politice nepřistoupí, klíčové ale bude, jak evropští centrální bankéři ohodnotí současné oslabení patrné v ekonomických datech.

ECB by dočasná slabší data rozhodit neměla

Americká ekonomika podle našeho odhadu během prvního čtvrtletí znatelně zpomalila tempo svého růstu, a to kvůli slabší domácí spotřebě. Výsledek za eurozónu budeme mít sice až 2. května, něco ale naznačí již v tomto týdnu zveřejňovaná data z Francie a Španělska. Ani v Evropě nebude první kvartál nijak oslnivý, když zejména únor a březen znamenal ochlazení ekonomické aktivity. Jak Německý Ifo index, tak i evropské PMI či indikátory důvěry Evropské komise by ale měly ukázat na to, že dubnová data by mohla signalizovat obrat k lepšímu.

Zaostřeno na dnešek: Evropské PMI příslibem úspěšného vstupu do druhého čtvrtletí

Úvod týdne bude ve znamení publikace předběžných dubnových PMI ze zpracovatelského průmyslu a sektoru služeb klíčových zemí eurozóny i měnové unie jako celku. Po slabém únoru a březnu by dubnové číslo mělo naznačit otáčení trendu. Z regionu se dočkáme polských maloobchodních tržeb za březen, kde se ale obáváme zklamání.

Dubnová aktivita v Evropě opět vyšší než v USA

Oproti březnu by měl kompozitní PMI aktivity v eurozóně zaznamenat za duben nepatrné zlepšení o 0,3 bodu, a to díky mírnému zvýšení aktivity v obou svých složkách – průmyslu i službách. Z teritoriálního pohledu by nižší číslo v Německu mělo být více než vykompenzováno lepším, výsledkem z Francie. Celkově platí, že ekonomické podmínky v Evropě jsou příznivé – měnová politika zůstává významně uvolněná, v mnoha zemích ekonomiku podporuje i politika fiskální (zejména v Německu). Trhy páce se zlepšují napříč Evropou, po dlouhých osmi letech se v loňském roce začalo dařit i stavebnímu sektoru a vydaná stavební povolení indikují, že letos bude rostoucí trend pokračovat. V neposlední řadě vidíme zvýšenou aktivitu i u investic.

Závěr týdne vyšel dolaru

Zatímco počátek minulého týdne byl ve znamení eura, s koncem týdne si situace otočila. Dolar vůči euru přidal během páteční seance téměř půl procenta, když kurz eura k dolaru spadl až téměř k 1,226 USD/EUR. V celotýdenním hodnocení si zelené bankovky připsaly 0,9 %, což znamená letošní nejvyšší týdenní zisk na straně dolaru. Americká měna profituje především z rostoucích sazeb. Výnos 10letého státního dluhopisu v USA se dostal na dohled mety 3 %, tedy na nejvyšší hodnotu od ledna 2014. Důvodem jsou zejména vyšší inflační očekávání, a to i ve světle vyšších cen na komoditních trzích, zejména ropy.





Polské maloobchodní tržby trhy zklamou

Zákaz nedělního prodeje, slabší tržby za prodeje automobilů a negativní kalendářní efekt (o jeden pracovní den méně ve srovnání s loňským rokem) – to vše jsou faktory, které budou podle nás srážet březnový výsledek polských maloobchodních tržeb ke slabším hodnotám. Oproti tržnímu konsensu nečekáme zrychlení meziroční dynamiky, ale naopak se obáváme celkem výrazného zpomalení rostoucího trendu.

Páteční pád eura odnesly i měny ve středu Evropy

Závěr minulého týdne potvrdil korelaci mezi vývojem kurzu eura a středoevropskými měnami. Kvůli prázdnému ekonomickému kalendáři je postavení eura na globálním trhu určující i pro kurzy středoevropských měn. Zatímco počátek minulého týdne poznamenala apreciace eura vůči dolaru, což se projevilo i v posilování měn v regionu, závěr týdne byl ve znamení naprosto opačné situace. Pád eura srazil i kurzy místních měn. Kurz české koruny tak v pátek odpoledne atakoval hladinu 25,40 CZK/EUR. Ještě na počátku týdne přitom koruna testovala 25,25 CZK/EUR, tedy nejsilnější hodnotu od počátku února.