Koaliční smlouva je na spadnutí. ANO, ČSSD i KSČM si spolu notují

Koaliční smlouva mezi ČSSD a hnutím ANO by mohla vzniknout během několika následujících dní. V sobotu obhájil post předsedy KSČM Vojtěch Filip, jehož strana chce koaliční vládu tolerovat a i z výroků a přání lídrů těchto tří stran je jasné, že mezi triumvirátem Andrej Babiš, Jan Hamáček a Vojtěch Filip panuje shoda.

Poté, co Vojtěch Filip obhájil post předsedy KSČM, doufají špičky ANO a ČSSD, že nyní už bude vyjednávání o vládě rychlou záležitostí.

"Blahopřeji Vojtěchu Filipovi ke znovuzvolení předsedou @czKSCM. Věřím, že pod jeho vedením bude KSČM důsledně prosazovat levicový program a hájit sociální stát," gratuloval prostřednictvím twitteru předseda ČSSD Jan Hamáček. A s blahopřáním přišel i šéf hnutí ANO. "Gratuluju Vojtěchu Filipovi ke znovuzvolení předsedou @czKSCM. Těším se na společné jednání s KSČM a ČSSD, snad to rychle dopadne, ať je konečně nová vláda s důvěrou," uvedl Andrej Babiš.

Role šéfa KSČM je při sestavování vlády podle politologů důležitá. "Vojtěch Filip je přímo zainteresovaný na úspěchu vládního vyjednávání. Strana zažívá hubená léta a příslib potenciálních míst pro spolustraníky ve státních a polostátních firmách je zajímavý," vysvětlil Jan Kubáček.

Pode zástupců některých opozičních politických stran komunisté neskončí pouze u tolerance, budou se chtít na vládě podílet aktivněji. "Komunisté se těší, že budou po takřka třiceti letech ovlivňovat politiku. Nemyslím si, že by měli své ministry, ale budou to aktivně ovlivňovat tak, aby to nebylo příliš vidět," upozornil poslanec Zbyněk Stanjura (ODS).

Místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek si představuje, že návrh koaliční smlouvy by mohl být hotový do dvou týdnů. K komunisty ve vládě se ale nepočítá. "My jsme řekli, že nechceme, aby s námi byla ve vládě SPD a KSČM - a to dodržíme," upozornil. "Od začátku mluvíme o toleranci, účast ve vládě je vyloučená," dodal poslanec Jiří Dolejš (KSČM).