Od roku od roku 2021 bude zrušeno stávající osvobození od DPH při dovozu malých zásilek

Ministryně financí Alena Schillerová se dnes zúčastnila česko-francouzského kolokvia o obchodu se zbožím a službami prostřednictvím internetu. Diskuse se konala na Francouzském institutu v Praze za účasti velvyslance Francouzské republiky pana J. E. Rolanda Galharague.

„Není to tak dávno, co celníci fyzicky kontrolovali na hranicích převoz zboží v dodávkách a kamionech. Řada lidí dokonce žije v přesvědčení, že se vstupem ČR do Schengenského prostoru byla Celní správa zrušena. Realita je taková, že svou práci uzpůsobuje rychlému tempu technologického vývoje, ve kterém oblast e-Commerce představuje jednu z největších výzev,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová. „Obchod na internetu usnadňuje velkým i malým firmám přístup na nové trhy a dává jim možnost oslovit široké spektrum zákazníků. Státy musí umět odpovídajícím způsobem nastavit celní a daňové postupy a zákony na ochranu spotřebitele. Internet ve svobodném světě nezná hranic, proto je zcela zásadní aktivní mezinárodní spolupráce,“ ocenila Alena Schillerová konání kolokvia.

Dlouhodobě roste podíl obchodu, jehož objednání se uskutečňuje přes internet stejně jako podíl internetových plateb. Ruku v ruce s tím velké e-shopy začínají budovat sklady v cílových zemích, případně zde vznikají distribuční huby. Mění se tak celé vzorce obchodování a je nutné adekvátně změnit i legislativní rámec pro obchodování.

Evropská Rada v prosinci 2017 schválila nový daňový balíček týkající se přeshraničního elektronického obchodu. Od roku od roku 2021 bude zrušen stávající osvobození od DPH při dovozu malých zásilek s hodnotou pod 22 EUR, u nichž v posledních letech dochází k velmi významnému nárůstu dovozu ze třetích zemí a často dochází k účelovému snižování cen právě pod tuto hranici. Česká republika toto opatření vítá, protože dojde ke snížení možností zneužívání stávajícího systému, což přispěje k dostatečně efektivním kontrolám ze strany Celní správy při zachování hladkého a rychlého průběhu obchodování.