Ranní restart: dva kohouti, manupulátoři a jiní ptáci

Výběr guvernéra ECB bude mít dopad na rychlost zvyšování sazeb.

V říjnu 2019 skončí mandát současnému šéfovi ECB, Mario Draghimu. Vzhledem k potřebě najít široký konsensus mezi politiky členských států EU je téma nástupce už nějakou dobu na stole. A spekulace o nástupci budou také hýbat finančním trhem. Jeden ze zmiňovaných kandidátů Erkki Liikanen například nedávno zmínil, že je možné ekonomiku eurozóny nechat přehřívat. A to ze stejného důvodu, který používala Janet Yellen, donedávna šéfka americké centrální banky. Finanční krize a v případě EMU navíc dvojitá krize spojená s vládním dluhem totiž má dlouhodobé negativní dopady. Například vytlačila některé lidi mimo pracovní trh, například tím, že přestali aktivně hledat práci, raději odešli do důchodů, apod. Přehřívající ekonomika, která sebou nese tlak na růst mezd, by je mohla znovu dostat na pracovní trh a tím zvýšit i celkové příjmy domácností a zlepšit sociální stabilitu. To je jeden názorový pól. Když to uslyšel Jens Weidmann, další kandidát na šéfa ECB, tak jako ostřílený jestřáb tuto myšlenku okamžitě odmítl. Tento názorový střet bude ovlivňovat očekávanou trajektorii úrokových sazeb.

Trump manipuluje dolarem a vybral výborného ekonoma na pozici viceguvernéra Fedu.

Trump obvinil Rusko a Čínu z konkurenčního oslabování svých měn. A tímto způsobem manipulativně oslabil dolar na 1,24.



Trump oznámil, že chce nominovat Richarda Claridu jako viceguvernéra americké centrální banky. To je velmi dobrá volba, Jirka bude mít radost, protože centrem jeho výzkumu jsou DSGE modely. Mezi jeho praktické práce patří například i dopady poklesu rovnovážné reálné úrokové sazby na měnovou politiku. FOMC tak bude mít silnou trojici – Powell, Williams a Clarida – se zkušnostmi z veřejného i privátního sektoru, která se navíc velmi pravděpodobně shodne na pokračování postupného zvyšování sazeb. Trump navrhuje do Rady guvernérů i Michelle Bowman. Oba musí být schváleni Senátem.



Tak koruna je prý nadhodnocena. Alespoň podle Bloombergu. On baví.

Bloomberg baví. Spočítal totiž, že koruna patří mezi měny, které jsou nejvíce nadhodnocené. Podle jejich odhadů by koruna měla být o více než deset procent slabší. Jestli něco, tak koruna je podhodnocena.

