Ranní přehled: Trhy vstoupily do nového týdne pozitivně, přes útoky v Sýrii

Komentář k akciovému trhu

Pražská burza - Index PX: 1,137 bodů (+0.2% d/d); objem: 644 mil. Kč

Globální akciové trhy přešly víkendový útok na vybrané cíle v Sýrii v poklidu, téměř bez reakce. Jednak se nějaká akce čekala, dále bombardování nevyvolalo příliš ostrou protireakci ze strany Ruska a nakonec investoři jsou již částečně otupělí. Navíc v zámoří začala výsledková sezóna, která by měla být silná.

Na domácí burze opět exceloval ČEZ (+1,12 %, 543 Kč), který se dokonce krátce podíval nad úroveň 550 Kč. Rostoucí cena elektrické energie tlačí titul výš a výš. Včera se obchodovala Komerční banka (-0,52 %, 960 Kč) naposledy s nárokem na dividendu. Mírně ztrácela i Moneta (-0,18 %, 85,35 Kč), naopak rakouské společnosti Erste Group (+0,25 %, 1 020 Kč) i pojišťovna VIG (+0,82 %, 672,5 Kč) rostly.

USA - Dow Jones: 24,573 (+0.9%); S&P500: 2,678 (+0.8%); Nasdaq: 7,156 (+0.7%)

Zámořské trhy vstoupily do nového týdne pozitivně i přes víkendový útok USA na cíle v Sýrii. Investoři očekávali rozsáhlejší operaci a ostřejší reakci Ruska. Na trhy se tak vrátili kupci v očekávání silné výsledkové sezóny. Hlavní index S&P 500 nakonec přidal necelých 22 bodů (+0,81 %; 2 677,84 b.). Sentimentu pomohl také solidní březnový report maloobchodních tržeb. Blue chips táhl vzhůru sektor zdravotnictví (+1,98 %), který těžil ze zprávy, že Amazon prozatím odkládá vstup do odvětví.

Zlato (+0,03 %; 1 346 USD) nedokázalo reagovat na oslabující dolar pod tíhou nákupní nálady na akciích. Utlumení geopolitického rizika a rostoucí obavy z navyšování břidlicové těžby v USA poslalo dolů cenu ropy (WTI -1,5 %; 66,40 USD).

Komentář k devizovému trhu

Koruna k euru v pondělí posilovala, napřed ráno prorazila hranici 25,3 a pak se postupně posunula na nové 2měsíční maximum 25,26 CZK/EUR. Koruna posilovala bez zpráv, pomáhal jí pozitivní sentiment v regionu, kde ostatní měny se také dostaly na nejvyšší úrovně od začátku února – polský zloty (+0,4 % d/d; 4,15 PLN/EUR), maďarský forint (+0,2 % d/d; 310 HUF/EUR).

Dolar k euru naopak ztrácel, z ranní úrovně 1,233 oslabil až na hranici 1,24 USD/EUR, která podobně jako minulý týden odolala a dolar nakonec korigoval na 1,237 USD/EUR. Koruna k dolaru následně posílila přes 10 haléřů na 20,4 CZK/USD.

Kalendář – významné události

Čína: HDP (1Q18): +6,8 % r/r vs. oček. 6,8 %

Čína: Maloobchodní tržby (březen): +10,1 % r/r vs. oček. 9,7 %

Čína: Průmyslová výroba (březen): +6,0 % r/r vs. oček. 6,3 %

11:00 – Německo: index sentimentu ZEW (duben)

12:40 – Johnson & Johnson: výsledky za 1Q/18

13:30 – Goldman Sachs: výsledky za 1Q/18

14:30 – USA: zahájené stavby a stavební povolení (březen)

15:15 – USA: průmyslová výroba (březen)

po trhu – IBM: výsledky za 1Q/18