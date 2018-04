Týden bude plný politických jednání (Týdenní zpráva z finančního trhu)

Začátek týdne bude v globální ekonomice zajímavý díky datům o zpomalujícím americkém maloobchodě a horšící se důvěře v německou ekonomiku. V průběhu týdne se však pozornost přenese na politiku. Hlavním tématem budou obchodní bariéry, ale diskutovat se bude i napětí na Blízkém východě a řešení politického patu v Itálii. I z pohledu domácích událostí bude hrát politika prim. Proběhne totiž druhé kolo vyjednávání mezi ANO a ČSSD.

Spotřeba v prvním čtvrtletí americký HDP moc nepodpoří

Maloobchodní tržby v USA se podle našeho odhadu ani v březnu neodrazily i k větší dynamice, a tak i celkový růst za celé první čtvrtletí nebude nijak slavný a do růstu HDP výrazně nepřispěje. Ani průmyslová produkce nevykáže závratná tempa. Nicméně využití amerických kapacit ukáže hodnoty nad dlouhodobým průměrem, což by mělo stimulovat další investice. Obavy z dalšího politického vývoje (zejména nově plánovaná ochranářská opatření) snižují důvěru finanční trhu v německou ekonomiku. Tak tak rychle padá ze svým dlouhodobých maxim. Politika také bude jedním z hlavních hybatelů trhů i tento týden. Ve středu by podle nás ještě mělo dojít k revizi jádrové inflace v eurozóně. Ta by se měla posunout o desetinu procentního bodu nahoru.

Vnější inflační tlaky zůstávají slabé

I Polská data zaznamenají slabší výsledek. Ovlivňuje je ale silný efekt statistické základny a nižší počet pracovních dní. Jinak je ekonomická situace českého severního souseda stále velmi slušná. Domácí ceny průmyslových výrobců zaznamenají další snížení a jenom potvrdí, že vnější inflační tlaky zůstanou i nadále slabé. Růst spotřebitelských cen ale bude podporovat domácí ekonomika a zvyšování mezd.

Zaostřeno na dnešek: Americká spotřeba v prvním čtvrtletí nenadchla

Pondělí bude ve znamení statistik o americkém maloobchodě. Ten na přelomu roku ztratil své slušné růstové tempo a vše nasvědčuje tomu, že ani v březnu ho ještě nenašel.

Americký maloobchod slábne

Americký maloobchod zpomalil na přelomu roku a od té dobý není schopný znovu nabrat své tempo. Zpomalení je vidět zejména na prodejích aut, ale vysokou dynamiku nevykazují ani tržby za zboží v tzv. kontrolní skupině, která vstupuje přímo do výpočtu HDP. Březen nebude výjimkou. I když prodeje aut mírně ožily, pokles cen pohonných hmot udrží dynamiku amerického maloobchodu (který se publikuje v nominálním vyjádření) na nízkých hodnotách. Data naznačují, že americká soukromá spotřeba rostla 1 %-1,2 % q/q anualizovaně v prvním čtvrtletí roku, což představuje rapidní zpomalení ze 4 % v Q4 17.

Důvěra v americkou ekonomiku se snižuje

Páteční čísla o důvěře v americkou ekonomiku zklamala. V dubnu podle předběžného odhadu Michiganské univerzity výrazně propadlo hodnocení současné situace. To může souviset jednak s vyostřováním geopolitické situace, ale také s ochranářskými opatřeními, která představil americký prezident Trump.

Polská jádrová inflace oslabuje

Polská inflace v březnu nečekaně oslabila. Za pomalejším cenovým růstem stály zejména ceny potravin. Nicméně ani jádrová inflace podle našeho odhadu nepřidala. Dnešní statistiky nebudou pro zlotý dobrou zprávou.

V domácí ekonomice nás dnes nečeká zveřejnění žádných zásadních údajů. V Česku se tak pozornost přenese na druhé kolo jednání o vládě mezi hnutím ANO a ČSSD.

Běžný účet potvrzuje silnou vnější pozici ekonomiky

Běžný účet platební bilance v souladu s očekáváním trhu představil znovu velmi slušný přebytek. Hlavním tahounem byla obchodní bilance, která vykázala kladné saldo ve výši 35,8 mld. CZK. Odliv dividend byl v únoru ještě minimální, a tak bilance primárních důchodů skončila druhý měsíc po sobě v kladných číslech. Zatím se zdá, že dividendy z Česka ještě nezačaly odcházet ani v dubnu. Koruna se tak i spolu se svými regionálními protějšky vydala dále k silnějším hodnotám. V pátek znovu prošla hranicí 25,30 CZK/EUR, když se odpoledne obchodovala za 25,28 CZK/EUR, a dostala se tak na svou nejsilnější hodnotu od letošního února.

Polská inflace se od předběžného odhadu neodchýlila a její zveřejnění tak na trhy nepřineslo žádný vzruch. Zlotý se v samém závěru pracovního týdne obchodoval o přibližně 0,2 % silnější než v pátek ráno, když zhodnotil na 4,169 PLN/EUR. Maďarský forint se přidal na vlnu k české koruně a zlotému a také mírně posílil. V pátek odpoledne se jedno euro prodávalo přibližně za 311 forintů.