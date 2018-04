Šesté kolo Účtenkovky už zná své výherce. V příštím kole se bude soutěžit také o SUV Ford EcoSport

V neděli 15. dubna proběhlo již šesté slosování Účtenkovky, do kterého 421 tisíc aktivních soutěžících zaregistrovalo rekordní počet 18 394 994 účtenek. Pomocí generátoru náhodných čísel bylo vylosováno 21 025 jedinečných BKP kódů. Slosování proběhlo opět bez problémů. Jednotliví výherci jsou právě informováni SMS zprávou nebo e-mailem. Pokud mají hráčský účet, naleznou informaci o výhře také v záložce Výhry. Kompletní výherní listina z šestého slosování je zveřejněna na webu Ministerstva financí a Účtenkovky.

"V nejvyspělejších zemích je vystavování účtenek samozřejmostí a v České republice se i díky Účtenkovce stává konečně také. Během půl roku fungování Účtenkovky do ní soutěžící zaregistrovali již více než 100 milionů účtenek. Ty tak nekončí v koši, ale lidé si je berou a obchodníci vystavují. To je základ úspěchu elektronické evidence tržeb, k němuž vedou dvě možné cesty: První je cesta povinného odebírání účtenek ze zákona, stovek kontrolorů a represí, druhou je cesta pozitivní motivace. Je dobře, že my jsme fungující EET dosáhli prostřednictvím cesty druhé, která je ve výsledku i mnohem levnější. Efektivita Účtenkovky je v tomto ohledu naprosto nedostižná," říká ministryně financí Alena Schillerová.

Ministerstvo financí od 1. března zjednodušilo a zrychlilo registraci účtenek do hry. Na uživatelské přívětivosti pracuje i nadále, proto od května plánuje rozšířit aplikaci také o čtečku QR kódů. "Vyslyšeli jsme volání soutěžících po této funkcionalitě. Pokud se obchodník rozhodne opatřit účtenku QR kódem, bude pro jeho zákazníka zařazení účtenky do soutěže otázkou několika vteřin. Technické řešení finalizujeme a předpokládáme, že první obchodníci by tuto možnost mohli nabídnout již v průběhu května. Půjde však vždy o suverénní rozhodnutí každého obchodníka," vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová.

Výhry z šestého slosování do nominální výše 20 tis. korun včetně si mohou soutěžící osobně vyzvednout v sídle Sazky již 16. dubna. Na účet budou výhry hromadně rozesílány 17. a 27. dubna a 10. května. Připomínáme, že pro výplatu výhry je nutné zřídit si hráčský účet, a to do 30 dnů od informování o výhře. U menších peněžitých výher do 20 000 Kč včetně si mohou soutěžící zvolit mezi bezhotovostním převodem a jejím osobním vyzvednutím. U peněžitých výher nad 20 tis. Kč může výplata proběhnout pouze bezhotovostním převodem na základě ověření věku a totožnosti. Automobil značky Ford Focus Kombi předají novému majiteli osobně zástupci Ministerstva financí.

V příštím slosování se již bude hrát o nový model vozu, a to crossover SUV Ford EcoSport. Ministerstvo financí totiž dokončilo výběrové řízení na dodavatele osobního automobilu na následujících šest kol slosování. Novým výherním vozem za druhé místo v Účtenkovce bude Ford EcoSport s benzínovým motorem o obsahu 1.0 l (výkon 92 kW), v tmavě modré barvě. Vítězným dodavatelem je autosalon Auto Kora top s.r.o., který v rámci výběrového řízení nabídl nejvýhodnější nabídku. Vůz je vybaven klimatizací, zadními parkovacími senzory, palubním počítačem či CD přehrávačem s USB. Výbava vozu zahrnuje celkem 7 airbagů a elektronický stabilizační systém ESC s protiblokovacím systémem brzd ABS, řízením stability RSC, asistentem rozjezdu HLA a další výbavou.

Podrobné statistiky k šestému slosování Účtenkovky budou zveřejněny v pondělí 16. dubna ve 14:00.

