Okamuru ANO naštvalo: Chtějí servilní ČSSD, té jde o korýtka

Předsedu hnutí SPD Tomia Okamuru nemile překvapilo čtvrteční rozhodnutí celorepublikového výboru hnutí ANO obnovit jednání s ČSSD. Podle Okamury je ČSSD "provařená strana, která nikdy nesplnila sliby". Babiš se s ČSSD sejde v pondělí, ještě předtím bude informovat v Lánech prezidenta Miloše Zemana. Rozhodnutí hnutí ANO obnovit jednání s ČSSD namísto SPD Tomia Okamuru "neuvěřitelně nemile překvapilo," prozradil předseda SPD ve čtvrtek ve Sněmovně novinářům. "Myslím, že nemile překvapen musí být i pan prezident. Je to novinka, kterou podle mého názoru pan prezident také netušil," řekl Okamura. Vláda ANO a ČSSD podle Okamury není dobrým řešením pro Českou republiku. "ČSSD je stranou, která vždycky naslibovala a nikdy nesplnila. Má za sebou řadu nevyřešených skandálů a podle nás není schopna garantovat 15 hlasů poslanců. Ta vláda bude nestabilní," myslí si Okamura. Na sociálních demokratech nenechal niť suchou. "ANO se rozhodlo pro z politického hlediska pro ně zřejmě výhodnější spolupráci s provařenou ČSSD. Jak jsme viděli, její prioritou jsou teplá politická korýtka a ne program," zlobí se předseda SPD. Za obratem hnutí ANO vidí snahu získat co nejslabšího partnera. "U ČSSD vidíme, že jsou servilní a nikdy nesplnili, co slíbili. Z hlediska vítěze voleb je to výhodnější," prohlásil Okamura a připomněl také špatný výsledek ČSSD ve volbách. "Pro občany je lepší, aby se na vládě podílely strany se silnějším mandátem, protože by to mělo větší důvěru ve společnosti," myslí si Okamura.

Ten byl ve čtvrtek na koni. Prezident Miloš Zeman mu na téměř dvouhodinové schůzce potvrdil, že i on preferuje variantu, aby vládlo hnutí ANO s podporou či tolerancí SPD a KSČM. Zeman to už předtím řekl také Babišovi. Okamura připomínal, že vyjednávači SPD a ANO dosáhli významné programové shody a vyjmenovával ministry, s jejichž vládním angažmá by SPD mohla mít problém.

Jenže vedení hnutí ANO vládu opírající se o SPD odmítlo. Oficiálně ANO ještě SPD neoslovilo. Okamura připomněl, že jsou nadále připraveni jednat, pokud by ANO změnilo názor. Na argument, že část poslanců hnutí ANO odmítá spolupráci s SPD uvedl, že i někteří zákonodárci za SPD nemají rádi Andreje Babiše. "Ale já jsem to jako předseda zvládl, jsme zcela kompaktní a hlasujeme jednotně," dodal Okamura.



Vyjednavači se sejdou v pondělí

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš pak novinářům prozradil, že jednání s ČSSD, která předtím sociální demokraté ukončili, budou pokračovat v pondělí večer. Za ANO se jich kromě Babiše zúčastní první místopředseda hnutí a šéf poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek a vicepremiér Richard Brabec.

Jestli Babiš ČSSD nabídne ministerstvo vnitra či financí, jak sociální demokraté předtím požadovali, šéf hnutí ANO prozradit nechtěl.