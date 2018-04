Zakousne se medvěd do žlutého kovu?

Bulvární titulek, to abyste se chytli. Pravda je nicméně taková, že reálné výnosy na dluhopisovém trhu se vyvíjejí opačně než cena zlata. A výnosy 5letých amerických bondů se nedávno i po odečtení míry inflace vyhouply do plusu, a to po dlouhé době. Zamíří cena zlata níže, třeba i pod 1 000 USD za trojskou unci?

Vztah ceny zlata a reálných výnosů je logický. Vlastně splňuje i předpoklad, že zlato je dobrou ochranou proti inflaci. Když jsou úroky nízké, ale roste inflace, reálné výnosy se dostávají do záporu a cena zlata roste a funguje jako ochrana proti inflaci. Když naopak začne centrální banka zvedat sazby, většinou dochází také k poklesu inflace (zpravidla je vysoká inflace jedním z argumentů pro růst sazeb), reálné výnosy rostou a zlato jako alternativa přestává být zajímavé (jeho držení jako materiálu, které nenabízí žádný pevný výnos, začíná být drahé). V současnosti ale ekonomika jistě nemá problém s vysokou inflací.

V listopadu 2017 se reálné pětileté výnosy (nominální výnosy pětiletých dluhopisů mínus pětiletý inflační swap) dostaly po delší době opět do kladného teritoria, což pro zlato nemusí být příznivá zpráva. Zmíněný inverzní vývoj je dobře patrný, a jelikož centrální banky začínají zpřísňovat měnovou politiku, lze očekávat, že reálné výnosy dále porostou.

Zlato a reálné výnosy

Může to být naopak

Problém této (na první pohled dobře vypadající) "korelace" spočívá v tom, že cena zlata většinou funguje (a z grafu je to rovněž patrné) jako předstihový indikátor vývoje reálných výnosů, ne naopak. Mohli bychom se tedy naopak dočkat toho, že reálné výnosy začnou po určité době opět klesat, ať již kvůli opětovnému poklesu výnosů dluhopisů, nebo z důvodu rostoucí inflace. V takovém případě je potřeba vzít v úvahu namísto korelace spíše fundamenty a pokusit se odhadovat jejich vývoj.

Svou roli mohou sehrát také akcie, které aktuálně neprožívají nejlepší období. Zlato může být pro investory zajímavou alternativou jako zajištění proti propadu na akciových trzích, a možná proto v současnosti zdražuje a jeho "vztah" s reálnými výnosy nefunguje.

Jako vždy platí, že podobné srovnávací grafy vypadají hezky, ale jejich vypovídací, nebo dokonce prediktivní schopnost není nejlepší. Je dobré o nich vědět, čas od času se na ně podívat, ale není správné na jejich základě obchodovat. Když se na trzích láme chleba (jako možná dnes na burzách s akciemi), mohou se ceny jednotlivých aktiv vyvíjet nepředvídatelně.