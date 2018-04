Zahajuje výsledková sezóna, kde největší očekávání jsou v Americe (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Dnešní den je bez významnějších korporátních zpráv.

Evropské akcie by měly dnešní den zahájit růstem.

Ekonomické zprávy dnes přijdou hlavně z Ameriky. Ohlášena bude inflace za březen, kde očekáváme mírný meziměsíční nárůst způsobený nízkou srovnávací základnou v oblasti telekomunikačních služeb. Dále bude zveřejněn zápis z posledního zasedání bankovní rady Fedu, který by měl odhalit, proč 7 z 15 guvernérů preferuje v letošním roce čtvero zvýšení úrokových sazeb.

V Evropě dnes zveřejní výsledky hospodaření za první čtvrtletí například společnost Tesco.

Obchodování na zámořských trzích

Americké trhy včera zvýšily své dosavadní zisky tohoto týdne, když se dařilo všem hlavním indexům. Je tomu tak díky uklidnění vyhrocenější situace z minulého týdne mezi USA a Čínou kvůli vzájemnému uvalování cel. Index Dow Jones získal 1,8 %, S&P 500 posílil o 1,7 % a technologický Nasdaq si polepšil o 2,1 %. V rámci indexu S&P 500 se nejlépe vedlo energetickým firmám (+3,3 %), IT společnostem (+2,5 %) a telekomunikacím (+2,3 %). Stejnou ztrátu ve výši 0,7 % zaznamenaly sektory utilit a realitních developerů.

V těchto dnech zahajuje ve Spojených státech sezóna hospodářských výsledků za první kvartál. Ta by měla být jedna z nejlepších od roku 2011. Očekává se růst ziskovosti o 18,4 %, kde největším tahounem by měl být opět energetický sektor (+70 %). Tržby společností by v průměru měly vzrůst o 7,3 %. Vzhledem k nižším valuacím firem způsobeným hrozící obchodní válkou bychom se mohli dočkat zajímavých růstů cen akcií.

Stejně tak začíná i výsledková sezona v Evropě, pro kterou nejsou očekávána tak optimistická čísla jako v Americe. Zde je očekáván růst zisku o 3,2 % a tržby mají dokonce poklesnout o 0,8 % meziročně. Při pohledu na dlouhodobější výhled ziskovosti firem v Evropě by mělo v nadcházejících čtvrtletích docházet k výraznému zlepšování, kdy pro Q2 se očekává růst zisků o 9 %, v Q3 o 18,5 % a v Q4 o 11,5 %.

Většina trhů v Asii pokračuje v růstu i ve středu, pouze některé tvoří menší korekce po úterním výraznějším růstu. Daří se hlavně akciím jihokorejským (+0,8 %) a hongkongským (0,7 %). Na druhé straně korekci zaznamenalo Japonsko a Austrálie, když obě země přicházejí o půl procenta tržní kapitalizace. V rámci japonského indexu Nikkei 225 se nejvíce propadly zdravotnické firmy (-2,6 %) spolu s výrobci nezbytného zboží (-2,5 %). Od větších ztrát pomohly indexu hlavně energetické společnosti (+2,3 %) a sektor telekomunikací (+2,1 %).

Pokud v rámci zveřejnění zápisu ze zasedání Fedu budou uvedeny nějaké komentáře k možnému zvyšování inflace, tak by to mohlo negativně ovlivnit akciové trhy z důvodu, že by mohlo dojít k rychlejšímu zvyšování úrokových sazeb. To stejné platí i pro dnešní zveřejnění inflačních čísel, pokud by překvapila výraznějším růstem.