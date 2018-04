Dimon (JPMorgan) vidí letos 10letý US dluhopis na 4%. Někteří analytici to až tak horké nevidí

Šéf JPMorgan Chase Jamie Dimon v pátek uvedl, že očekává do konce tohoto roku růst výnosů 10letých US. Treasuries směrem ke 4%. Výnos těchto dluhopisů se nyní pohybuje kolem 2,7%. Ke konci února se výnos vyšplhal na 2,94% a byl tak nejvýše od ledna 2014. Hranici 3% výnos zatím ještě nepřekročil.Podle některých analytiků je však jeho odhad spíše přehnaný případně jej považují za výstřel na delší vzdálenost. Podle analytiků BK AM trh často nadhodnocuje vývoj inflace a na ni navázaných sazeb. Mimo americký Fed zůstane stav měnové politiky ve světě stále uvolněný a sazby se budou držet i nadále nízko. To bude i nadále z pohledu zahraničních investorů favorizovat americké vládní dluhopisy , což bude působit proti nutnosti zvyšovat jejich úročení. Analytici BK AM očekávají do konce roku dosažení hranice 3%.