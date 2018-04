Americké akciové trhy si polepšily, rozšíření dovozních cel však stále hrozí (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Bulharská vláda se nezapojí do prodeje tamních aktiv ČEZ.

Unipetrol odstavil z důvodu preventivní údržby jednotky parciální oxidace a výroby čpavku.

VIG pokračuje ve své strategii slučování pojišťoven v rámci jednotlivých zemí.

Evropské akcie budou na počátku seance hledat svůj směr.

Eurostat dnes zveřejní spotřebitelskou inflaci a míru nezaměstnanosti v eurozóně. Ve Spojených státech se odpoledne dočkáme předstihových ukazatelů PMI ze sféry služeb, průmyslových objednávek a předskokana pátečních statistik z trhu práce, ADP reportu.

Obchodování na zámořských trzích

Americký akciový trh umazal část svých předchozích ztrát a během včerejší seance si připsal 1,3 %. Podporou mu byly všechny sektory v čele s energetickými tituly, které si polepšily o 2,1 %. Naopak relativně nejméně se dařilo trojici segmentů telekomunikací, utilit a realitních developerů, jejichž zisky nepřesáhly jedno procento. Obchodování nepřineslo žádnou zprávu, která by trhy vysloveně povzbudila. Investoři tak zřejmě využili předchozí výprodeje k opětovným nákupům. Světlým bodem byly lepší než očekávané tržby společnosti General Motors, jejíž akcie vzrostly o více jak tři procenta, čímž tak podpořily apetit investorů po celém automobilovém sektoru. Technologický Nasdaq si polepšil o jedno procento, průmyslový Dow Jones přidal dokonce 1,7 %.

Asijské trhy během rána jednotný směr nenalezly. Zatímco jihokorejské akcie ztrácejí více jak jedno procento či hongkongský index přichází o 0,6 %, v mírném plusu končí seanci japonské, australské nebo indické tituly. Jejich zisky se však pohybují pouze do čtvrt procenta. Nejistotu na trzích opět zvyšují zásahy americké administrativy do mezinárodního obchodu, když její zástupci po uzavření amerických trhů přišli s výčtem čínských výrobků, na které by mohla být uvalena dovozní cla. Futures na index S&P 500 v reakci na zprávy začal opět klesat. Evropské tituly dnes zahájí smíšeně.

ČEZ

Bulharský ministr financí Vladislav Goranov uvedl, že se bulharská vláda nezapojí do prodeje tamních aktiv ČEZ. Přestože vládní kabinet chtěl mít kontrolu nad tímto majetkem, zapojení státu do celé transakce by znamenalo i nutnost ukončit a vypořádat probíhající mezinárodní arbitráž. Tento faktor tak mohl být jeden z klíčových, proč nakonec vláda od obchodu ustoupila. Zpráva dle nás nijak neovlivní současnou cenu akcie.

Unipetrol

Unipetrol uvedl, že 29. března 2018 odstavil z důvodu preventivní údržby jednotku parciální oxidace a výrobní jednotku čpavku v Litvínově. Zpět do provozu by se měly vrátit v průběhu následujících dvou týdnů. Zároveň bude obnovena v plné kapacitě etylénová jednotka a zpracování ropy v rafinérii v Litvínově. Odhad dopadu na finanční výsledky jsou nyní předmětem dalšího hodnocení a analýz.

Vienna Insurance Group

Maďarská centrální banka schválila fúzi tří společností v rámci celé skupiny do pojišťovny Union Biztosító s platností od 1. dubna 2018. Ke stejnému dni došlo k fúzi i na Slovensku, a to mezi bankopojišťovnou Poisťovňa Slovenskej sporiteľne a Kooperativou. Slučování pojišťoven v rámci jednotlivých zemí je současnou strategií celé skupiny, kterou VIG spustila v loňském roce s cílem snížit náklady a zefektivnit a zjednodušit celý obchodní proces. VIG chce ve střednědobém horizontu dosáhnout 10% tržní podíl v Maďarsku (nyní představuje 8,1 %). Na Slovensku činí 34 %.