Ministr chce přidat zdravotníkům. Ale jen tam, kde chybí personál

Platy v nemocnicích by se neměly zvyšovat plošně, ale především na pozicích, kde je nedostatek personálu. Tak by se podle ministra zdravotnictví v demisi mohl vyřešit nedostatek lékařů nebo zdravotních sester. Nemocnice se ale obávají, že to může vyvolat spory mezi jednotlivými odděleními.

V pokojích netknuté postele, vyšetřovny bez lékařů a prázdné chodby. Tak nyní vypadají tři oddělení mělnické nemocnice. Chirurgie, ortopedie a interna jsou oblastmi, kde lékaři nechtějí sloužit. Vadí jim výše platu a práce přesčas.

32 lékařů z 90 tu proto skončilo s pohotovostními službami, a tak by například v noci neměl kdo sloužit. Proto oddělení raději zavřely. "Z toho důvodu není možné, abychom v následujících 14 dnech počínaje včerejškem pokryli provoz tak, aby měl pacient k dispozici všechny služby," sdělila mluvčí mělnické nemocnice Linda Šefčíková.

Za dva týdny se lékaři budou muset vrátit, nemocnice jim to podle zákona nařídí. Ovšem v Česku jsou desítky nemocnic, kde je provoz omezen celoročně, a to kvůli nedostatku zdravotních sester.

"Lékaři nám téměř nechybí. U zdravotních sester je to horší, tam je to v řádu desítek. Z tohoto důvodu máme uzavřená některá lůžka, především na internách, na chirurgii i kardiochirurgii, dohromady asi 50 lůžek," potvrdil mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Filip Brož.

V českých nemocnicích chybí téměř 1000 lékařů a 3000 zdravotních sester. Podle ministra zdravotnictví v demisi Adama Vojtěcha by pomohlo, pokud by se platy zvyšovaly především na těch pozicích, které se nedaří obsadit.

"Někde chybí sestry, někde chybí lékaři. Chceme, aby se nemocnice v rámci odměňování cíleně věnovaly právě těm profesím, které chybí," vysvětlil ministr, který teď chce prosadit, aby zdravotní pojišťovny platily nemocnicím víc a právě z nich by se podle něj mohly zvyšovat platy.

Pojišťovny se tomu podle Vojtěcha nebrání. "Aktuálně až do června budou probíhat jednání mezi zdravotními pojišťovnami a jednotlivými poskytovali. Uvidíme, jak budou ty jednotlivé dohody vypadat z hlediska úhrad a na podzim budeme řešit, jak k tomu přistoupit," doplnil ministr.