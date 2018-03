Powellův Fed: počítejte s dalším grilováním ekonomiky

Americká centrální banka sice v souladu s očekáváním zvýšila úrokové sazby o dalších 25 bazických bodů, ale jinak zasedání Fedu přineslo řadu lehce překvapivých rozhodnutí. Tím nejzajímavějším bylo asi to, že američtí centrálními bankéři sice dále zlepšili výhled pro ekonomiku, avšak to se neodrazilo v jimi prognózovaném růstu úrokových sazeb pro tento rok. Fed totiž i pod dnešku stále pro rok 2018 počítá “jen” s trojím zvýšením úroků o 25 bazických bodů. A právě tato informace byla hlavním důvodem proč úrokové sazby příliš nevzrostly a dolar byl ze zasedání FOMC vyloženě zklamán.



Bylo by však chybou vydávat výstupy ze zasedání za jednoznačně holubičí. Předně, vzkaz z prognózy o tom, že do konce tohoto přijdou již jen dvě zvýšení sazeb, bagatelizoval na své první tiskovce nový šéf Fedu Powell. Za druhé, jestliže se odhadovaná trajektorie úrokových sazeb Fedu nezvýšila pro rok 2018, tak pro následující roky ano. Vedení Fedu nyní vidí vrchol cyklu zvyšování úrokových sazeb v roce 2020 a to v pásmu 3,25-3,50 %, jinými slovy oproti prognóze z loňského prosince přibylo jedno zvýšení o 25 bazických bodů. Dodejme, že s takto vysokými úrokovými sazbami trh (a to včetně včetně nás) za tři roky rozhodně nepočítá.





#Powell se ujímá vlády na #Fed zvýšením #sazby i výhledu pro růst ekonomiky #GDP #USA #FOMC - https://t.co/a9LIkMS1sY pic.twitter.com/Rk1WT8cQXn

Každopádně asi nejkontroverznějším výstupem z jednání Fedu je fakt, že při pohledu na jeho prognózu se nelze ubránit dojmu, že americká centrální banka chce ekonomiku po nějaký čas pěkně (po)grilovat. Fed totiž sám počítá s tím, že míra nezaměstnanosti po následující dva roky klesne na 3,6 % - tedy hluboko pod svou přirozenou úroveň - a v důsledku toho v “základním scénáři” inflace přestřelí dvouprocentní cíl.

Vezmeme-li setrvačnost ekonomiky, tak takový makroekonomický výstup by se dal z nové prognózy opravdu očekávat, přesto jde o jistý vzkaz trhu, který vyjadřuje jistou toleranci centrální banky k vyšší inflaci. Takový vzkaz by zejména trhy dluhopisů neměly přehlédnout.