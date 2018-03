Snížení daní nám ušetří spoustu peněz. PŘEHLED změn

Levnější čepované pivo, voda, kadeřnické služby nebo domácí péče. To přináší návrh ministerstva financí a hnutí ANO na snížení DPH u vybraných výrobků nebo služeb z 21 na 10 procent. Pokud by návrh skutečně prošel, znamenalo by to úsporu pro všechny. Domácnosti by mohly ročně ušetřit stovky až tisíce korun.

Voda, jídlo v restauraci, stříhání vlasů, řezané květiny nebo třeba čepované pivo a nealkoholické nápoje - to vše by mohlo zlevnit. A Češi to samozřejmě vítají.

Snížení DPH na deset procent by mohlo znamenat snížení výdajů pro všechny. "Záleží na tom, zda prodejci promítnou to zlevnění do konečných cen, to je základní předpoklad. Nebývá tomu tak vždy, nicméně předpokládejme, že tak učiní a že si to nedají do svých marží," přemítá ekonom Lukáš Kovanda.

Vodné a stočné



Asi největší úsporu by domácnosti mohly pocítit na vodném a stočném, na kterém by každá rodina mohla ušetřit i stovky korun ročně.





Za vodu dá každý zhruba 306 korun měsíčně - při snížení daně z patnácti na deset procent by tak každý mohl ušetřit zhruba 13 korun. Čtyřčlenná rodina by tak za rok mohla ušetřit na vodě více než 600 korun.

Čepované pivo



Z jednadvaceti procent by se sazba na čepované pivo mohla snížit na deset. A to by znamenalo, že na čepovaném pivu, které stojí v průměru 35 korun, bychom ušetřili zhruba tři koruny.

Jídlo v restauraci



Ten, kdo si rád zajde na jídlo do restaurace, by ale také mohl ušetřit, například za meníčko včetně pití, které vyjde na zhruba 150 korun, by se s desetiprocentní sazbou dalo ušetřit bezmála sedm korun.

Řezané květiny



A ušetřit by mohli i muži, kteří tu a tam koupí svým polovičkám řezané květiny. U těch by se daň z přidané hodnoty mohla snížit z 21 na 10 procent a například květina, která nyní stojí tři stovky, by mohla být levnější o 28 korun.

Kadeřnické a kosmetické služby



Dámy by mohly kromě květin potěšit i nižší ceny za kadeřníka nebo kosmetiku. Z průměrné ceny 400 korun by mohly po snížení daní ušetřit skoro deset procent, tedy desítky korun.

Pokud by prodejci plně promítli snížení daní do svých cen, každý Čech by podle ekonomů ušetřil ročně asi 320 korun. To znamená, že rodina o čtyřech členech by za rok ušetřila více než tisícovku.