Facebook pod palbou za únik informací o uživatelích

Autor: Bc. Jakub Obrovský

Během včerejšího obchodního dne poklesl americký akciový index S&P 500 o 1,4 % na hodnotu 2 713 bodů. Nejztrátovější byl sektor technologií. To se promítlo také na více technologicky orientovaném indexu Nasdaq 100, který zakončil obchodní den dokonce 2,2% ztrátou. Paniku v sektoru technologií vyvolalo především obvinění společnosti Facebook, že z její stejnojmenné sociální sítě unikla citlivá data o více jak 50 milionech jejich uživatelů.

S obviněním o možném úniku a zneužití dat přišli o víkendu deníky New York Times a a The Guardian. Celá kauza údajně sahá až do roku 2014, kdy politická reklamní agentura Cambridge Analytica prováděla údajně akademický výzkum osobnosti uživatelů. Díky tomu dostala přístup k osobním údajům přibližně 270 000 uživatelů a dále sítě jejich přátel. Po skončení výzkumu měla být data o všech uživatelích z databáze agentury vymazána. To se však nestalo a agentura s daty dále volně nakládala. Ta byla údajně využita například při volební kampani současného amerického prezidenta Donalda Trumpa, kdy byl s jejich pomoci tvořen psychologický profil voliče a následně volena cílenější a účinnější propagace.

Největší pochybení ze strany Facebooku je však to, že se o údajném úniku dozvěděl již v roce 2015, podnikl však pouze malé kroky k jeho zastavení a neprověřil dostatečně důsledně, že informace o jeho uživatelích byly z databází odstraněny. Společně s aférou kolem šíření ruských propagačních reklam prostřednictvím sociální sítě, které údajně mohlo ovlivnit i více jak 150 milionů Američanů tento skandál ještě více podryl důvěru v ochranu osobních informací uživatelů a zabezpečení na sociálních sítích.

Vyšetřování se již údajně rozbíhá, a to jak v USA, kde má Facebook své sídlo, tak i ve Velké Británií, Evropská Unie bude podle slov komisařky pro ochranu dat Věry Jourové požadovat od Facebooku jasné vysvětlení a zavedení nových opatření. Přední zainteresovaní politikové z obou stran Atlantiku nyní ukazují prstem na CEO Facebooku Marka Zuckerberga, aby právě on nesl zodpovědnost za celou aféru a učinil jasné stanovisko. To se však zatím nestalo a k oficiálnímu prohlášení ze strany Facebooku či Zuckerberga nedošlo.

Jak se bude celá kauza dále vyvíjet bude jasné až po dvou klíčových událostech. První by mělo být vyjádření vedení Facebooku, druhým pak první zprávy vyšetřovacích komisí nejen v sídle Facebooku, ale také agentury Cambridge Analytica, která nikterak překvapivě zneužití dat odmítá. Po zveřejnění těchto informací bude jasnější, kam bude vývoj dále směřovat. Jedno je prozatím jisté, akcie Facebooku během včerejška padly téměř o 7 %, nejníže od roku 2014 a především kvůli obavám z možného nástupu přísnější regulace s sebou stáhly i velkou část akcií technologického sektoru, např. Alphabet -3,1 % nebo Amazon -1,7 %.