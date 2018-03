Morgani: Bitcoin se chová jako dot.com bublina, ale s 15krát rychlejším průběhem

Podle komentářů účastníků kryptoměnového trhu funguje tether často jakožto jakýsi "prostředník" při investicích do kryptoměn , protože umožňuje velice snadno převádět peníze mezi kryptoměnami a měnami skutečnými. Jeho "podloženost" reálnými dolary způsobuje jeho minimální volatilitu oproti jiným virtuálním měnám , jejichž kurzy se mění mnohdy o desítky procent v řádu několika málo hodin či dnů.

Podle analytiků americké banka Morgan Stanley se bitcoin chová hodně jako Nasdaq v době dot.com horečky, jen s tím rozdílem, že celý průběh je asi 15krát rychlejší.Podobnosti v cenovém vývoji a objemech obchodů se dají vysledovat a naznačují, že historie bublin na různých druzích aktiv se skutečně časem opakují. Bitcoin podobně jako Nasdaq v roce 2000 posílili na vrcholu své růstové křivky shodně o cca 250-280% před tím, než došlo k přesmyku do medvědího trendu. Průběh u bitcoinu byl ale 15krát rychlejší než u Nasdaqu na přelomu tisíciletí.Analytici upozorňují, že medvědí fáze trhu na bitcoinu není ničím novým a od roku 2009 jde už o 4. takový případ. V průměru bitcoin ztrácel cca 45-50% v průběhu každého medvědího trendu.Podobně jako Nasdaq , který za posledních 18 let zaznamenal 5 medvědích trendů s průměrnou ztrátou kolem 44%.Zajímavý je také pohled na objemy obchodů. Oproti prosinci roku 2017 se objemy obchodů s bitcoinem zvýšily o 300%. Nicméně objemy obchodů v rámci následných rallye po pádu do medvědího trendu klesají, podobně jako tomu bylo u Nadaqu. To naznačuje snahu investorů spíše se z daného aktiva při vhodných příležitostech vyvázat, než se snažit znovu nastoupit.Zajímavé je také spojení bitcoinu s tetherem. Podle statistik doposud v obchodech s bitcoinem dominovaly 3 klasické měny v podobě USD , čínského juanu a japonského jenu. V průběhu posledního medvědího trendu se k této trojici přiřadil ještě tether, který si ukrojil také výraznou část podílu na objemech obchodů.Tether je virtuální měna spojená s USD . Tvůrci tetheru údajně vytvořili zvláštní účet, na kterém by měly být odpovídající objemy reálných dolarů oproti vydaným tetherům. Na začátku ledna americký regulátor CFTC zahájil šetření se správcem tetherů, aby prošetřil podezření, že zmíněné rezervy neodpovídají potřebnému objemu rezerv na úrovni 2,2 mld. USD