Dobrá ekonomika podpoří korunu (Ozvěny trhu)

Kurz koruny se během ledna dostal až pod hranici 25,20 CZK/EUR. Od té doby ale česká měna oslabila, a minulý týden se dokonce přiblížila k 25,50 CZK/EUR. Stojí za tím především zklamání velkých zahraničních investorů, kteří jsou na českém trhu v posledním roce velmi aktivní.

Na pěkně plynoucím příběhu posilující koruny se tak v únoru objevily trhliny. Centrální bankéři byli na svém zasedání ohledně budoucnosti překvapivě opatrní. A očekávání investorů výrazně zchladila i poměrně nízká únorová inflace. Část investorů se tak svých korun radši zbavila, proto česká měna oslabila.

Koruna ale ještě nesložila zdaleka všechny zbraně. Důvodem k opatrnosti centrálních bankéřů může být snaha českou měnu neposílit moc prudce v případě, že by naznačili rychlý růst úroků. V květnu se ho sice zřejmě nedočkáme, ve druhé polovině roku ale očekáváme dvojí zvýšení sazeb. Navzdory pomalejší dynamice růstu cen v únoru totiž inflační tlaky zůstávají silné.

Ukazují to nedávno zveřejněné statistiky. Řeč je o rychlém růstu mezd v závěru loňského roku a vysoké výkonnosti průmyslu na začátku letoška. S ním je spojený další růst mezd v průmyslových podnicích, který se v lednu promítl do výrazného zvýšení maloobchodních tržeb. Koruna by i díky tomu měla letos posílit až na 24,50 za euro. Konec roku kurz uzavře na 25,70 CZK/EUR, protože českou měnu pravděpodobně dočasně oslabí nepříznivý efekt Fondu pro řešení krize.