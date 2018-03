Fico podal demisi, novou vládu sestaví nynější koalice

Slovenský prezident Andrej Kiska dnes přijal demisi premiéra Roberta Fica. Zároveň pověřil dosavadního vicepremiéra a místopředsedu Ficovy strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) Petera Pellegriniho sestavením nového kabinetu, který vytvoří současná tříčlenná koalice. Fico podal demisi v polovině čtyřletého funkčního období své nynější vlády v reakci na politickou krizi po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Demise premiéra podle ústavy znamená pád celé vlády.



Ficův kabinet zůstane v úřadu až do jmenování nové vlády. Pellegrini před novináři dříve během dne řekl, že vytvoření jeho kabinetu je otázkou několika dnů. Pověření od hlavy státu k sestavení kabinetu je na Slovensku neformálním rozhodnutím, které vychází z tradice. Premiérem se Pellegrini stane až poté, co ho Kiska předsedou vlády oficiálně jmenuje.





"Jsem přesvědčen, že rozhodnutí sestavit novou vládu je správným krokem ke stabilitě Slovenské republiky, protože předčasné parlamentní volby by žádnou stabilitu nepřinesly. Chci být aktivním předsedou politické strany . Jako předseda nejsilnější politické strany Směr-sociální demokracie budu součástí koaliční rady," řekl nejdéle sloužící slovenský premiér Fico novinářům poté, co hlavě státu předal svou demisi.Stávající koalice stran Směr-SD, Slovenské národní strany a Mostu-Híd má ve 150členné sněmovně 78 poslanců. S koalicí často hlasují i další čtyři nezařazení poslanci. Podle posledního průzkumu veřejného mínění agentury Focus popularita Směru-SD po vraždě novináře Kuciaka výrazně klesla a tříčlenná koalice by přišla o většinu v parlamentu.