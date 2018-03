Nejlepší čas pro investici do stříbra

Stříbro je v současnosti jedním z nejpodhodnocenějších aktiv. Jeho cena je 80krát nižší než cena stříbra, komoditní experti proto upozorňují, že nastala správná doba přikoupit stříbro do svého portfolia. Právě nyní totiž představuje velkou investiční příležitost.

„Každý měsíc nakupuji nějaké vzácné kovy. Nakupuji jak zlato, tak stříbro, a to ve chvíli, kdy je poměr mezi zlatem a stříbrem 50 : 80. Když se poměr přehoupne přes 80, nakupuji stříbro, a když je to k 50, nakupuji převážně zlato,“ prozrazuje svůj recept na úspěch investor a expert na drahé kovy Michael Maloney. Tento postup mu pomáhá velmi efektivně budovat vlastní portfolio.

Poptávka roste, produkce stagnuje

Těžařské společnosti stále častěji upozorňují na fakt, že těžba stříbra dosáhla v uplynulých letech svého vrcholu. Producenti kovů během posledních 30 let neinvestovali do průzkumu nových nalezišť a jejich možnosti těžby teď dosáhly svého stropu. Stále se snižuje také množství recyklovaného kovu. Důvodem je vysoká náročnost a nízká cena kovu. Poptávka přitom stále roste.

Největší trhy se stříbrem – Čína a Indie – stále zvyšují svou spotřebu. Může za to vyšší životní úroveň i stále větší využití stříbra v průmyslu. Nejnovější údaje celních orgánů uvádějí, že v lednu bylo do Číny dovezeno 493 tun stříbra, což znamená nejvyšší měsíční dovoz stříbra do země za 7,5 roku. Čína je přitom třetím největším producentem stříbra na světě, její skutečná spotřeba je tedy ještě mnohem vyšší. Kromě investic a šperků putuje velká část kovu do průmyslu, především do výroby fotovoltaických panelů.

Investice s obrovským potenciálem

Stříbrem se v posledních letech ve velkém zajišťuje také investiční banka JP Morgan. Ještě v roce 2011, kdy byla cena stříbra na maximech, nevlastnila tato banka ani jednu unci fyzického stříbra na komoditní burze Comex. Koncem ledna 2018 už jí zde patřilo téměř 50 % veškerého fyzického stříbra. JP Morgan totiž vidí ve stříbru obrovský investiční potenciál i způsob, jak se zabezpečit proti propadu finančních trhů.

Důvodů, proč se velcí a stále častěji i menší investoři obracejí ke stříbru právě teď je celá řada. Kromě příznivé ceny jsou to především záporné úroky v ekonomice, které nedovolují běžným finančním aktivům zhodnocovat. Dalším faktorem jsou obavy o budoucnost ekonomiky, geopolitické problémy, kolísání měn i finančních trhů. Drahé kovy jsou skvělým a jednoduchým prostředkem k diverzifikaci a ochraně portfolia. Stříbro je však navíc strategickou a nenahraditelnou surovinou, jejíž zásoby se tenčí a stává se stále vzácnější.

Poměr ceny zlata a stříbra

V okamžiku, kdy stříbro dosahuje 80násobku ceny zlata, nastává perfektní čas ke koupi. Současná příležitost je teprve třetí za posledních deset let.

Zdroj grafu: makrotrends.net