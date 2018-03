Zeman přiznal, že je z Babiše nervózní a radí mu, co má udělat

Prezident Miloš Zeman začíná být nervózní z délky vyjednávání Andreje Babiše. Ten shání podporu pro svojí druhou vládu už od konce ledna. Prezident by chtěl, aby měl Babiš vládu s důvěrou do konce června.

Miloš Zeman pověřil Andreje Babiše vyjednáváním o jeho druhé vládě hned po prvním neúspěšném pokusu v lednu. Politická jednání však zatím žádný konkrétní výsledek nepřinesla. "Už z toho začínám být nepatrně nervózní," řekl Miloš Zeman pro TV Barrandov.

Prezident pak zopakoval, že by byl rád, kdyby se Babišovi podařilo získat důvěru do letních prázdnin. "Minimálně by měl mít podepsané memorandum s komunisty. Pokud vím, tam žádné problémy nejsou," poznamenal Zeman.

Prezident však Babiše chápe. "S jednobarevnou menšinovou vládou se vládne lépe, než s vládou koaliční," řekl. Podle prezidenta má ANO přesvědčit ČSSD, aby netrvala na ministerských postech a podpořila jeho vládu. Pokud se to Babišovi nepodaří, zbývá ještě varianta s SPD a KSČM.

Zeman má s menšinovou vládou osobní zkušenost. V letech 1998 až 2002 stál v čele jednobarvené vlády sociálních demokratů. Její vznik tehdy umožnila opoziční smlouva s ODS. Všech 63 poslanců za ODS opustilo při hlasování o důvěře jednací sál a Zemanova vláda tak získala důvěru.