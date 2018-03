Rusko zastavilo dodávky plynu Ukrajině, pomůže jí Polsko

Ruská společnost Gazprom dnes oznámila, že zastavuje Ukrajině dodávky zemního plynu. Rozhodnutí zdůvodnila středečním verdiktem stockholmské arbitráže, který Gazpromu nařídil zaplatit 2,56 miliardy dolarů (53 miliard Kč) ukrajinské firmě Naftogaz za tranzit plynu. Ukrajina i Evropská unie upozornily, že spor by mohl ohrozit dodávky plynu do Evropy. Ukrajinský prezident Petro Porošenko prohlásil, že kontrakty mezi Gazpromem a Naftogazem nelze jednostranně vypovědět. Polský státní plynárenský podnik PGNiG zahájil bezodkladné dodávky plynu na Ukrajinu.



Gazprom oznámil, že okamžitě "zahajuje proceduru výpovědi" smlouvy s Naftogazem. Obě firmy se vzájemně zažalovaly v červnu 2014 u Stockholmského arbitrážního soudu a po celkem dvou arbitrážních sporech má Gazprom zaplatit Naftogazu 2,56 miliardy dolarů. Ruská společnost považuje verdikt arbitrážního soudu je nevyvážený a poškozující ruské zájmy.



Spory mezi Kyjevem a Moskvou se vedou o ceny plynu a platby za něj. Dodávky do Evropy kvůli nim byly přerušeny už dvakrát, v letech 2006 a 2009.





Ukrajinská transportní společnost Ukrtransgaz dnes oznámila, že rozhodnutí Gazpromu ohrožuje plynulou přepravu zemního plynu ukrajinským, ale i evropským zákazníkům.Obavy o dodávky plynu dál do Evropy vyjádřila také Evropská komise, která rovněž oznámila, že je připravena stát se prostředníkem ve sporu. Místopředseda EK Maroš Šefčovič oznámil, že se chystá telefonicky hovořit s ministry energetiky Ukrajiny a Ruska. V současné situaci, kdy panují nízké teploty a je vysoká poptávka po plynu , je podle Šefčoviče nízký tlak plynu v soustavě "zvlášť problematický".Podle šéfa Naftogazu Andrije Koboleva bude muset být v zemi s platností od 6. března v důsledku ruského rozhodnutí omezena spotřeba paliva. Do té doby bude platit pětidenní krizový plán, který počítá s přechodem elektrárenského provozu z pohonu na mazut. Vláda rovněž doporučila všem ukrajinským školám, aby do 6. března zastavily výuku, a průmyslovým podnikům, aby přezkoumaly své výrobní plány s ohledem na nutnost úspory plynu Na pomoc Ukrajině přispěchalo Polsko. Státní plynárenský podnik PGNiG podepsal s Naftogazem dohodu o zahájení bezodkladných dodávek plynu na Ukrajinu. Dodávky byly zahájeny dnes ráno a potrvají do konce března. Celkový objem měsíčního kontraktu činí více než 60 milionů metrů krychlových.Největší velkoobchodník s plynem v Česku, společnost RWE Supply & Trading CZ, dnes uvedla, že veškeré toky plynu , které jsou určené pro Česko, proudí přes Ukrajinu i nadále ve sjednaných objemech. Podobně jsou na tom podle ní nyní také dodávky do západní a jižní Evropy . Podle Martina Chalupského, mluvčího společnosti innogy, která je největším tuzemským distributorem plynu , situace nebude mít dopad na Českou republiku.