Únor se stal nejhorším měsícem pro americký akciový trh za poslední dva roky (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Erste uvažuje o expanzi na okolních trzích střední a východní Evropy.

Evropské akcie by měly dnešní obchodování zahájit mírným poklesem.

První den v měsíci je již tradičně věnován především předstihovým ukazatelům PMI či ISM ekonomické aktivity v mnoha světových ekonomikách. Kromě toho ve Spojených státech budou důležitými statistikami příjmy a výdaje domácností a cenové deflátory PCE.

Výsledková sezóna je již ve svém závěru. V USA zveřejní výsledky několik menších a méně známých společností, v Evropě to bude například belgický pivovar Anheuser-Busch, francouzská automobilka Peugeot či irská bankovní skupina AIB.

Société Générale snížila doporučení pro akcie švédského dodavatele bezpečnostních systémů do automobilů Autoliv na Prodat.

Obchodování na zámořských trzích

Americký index S&P 500 zakončil ne příliš povedený měsíc poklesem o 1,1 %. Únor s celkovou ztrátou 3,9 % se tak stal vůbec nejhorším měsícem za poslední dva roky. Rostoucí výnosy na dluhopisových trzích v souvislosti se zvyšujícími se inflačními očekáváními a jestřábími komentáři nového šéfa Fedu Jeroma Powella vystavily stopku pokračujícímu růstu akciových trhů.

Optimismus nepanoval ani při dnešním obchodování v Asii. Drtivá většina trhů se na úvod nového měsíce nachází v červeném. Zhruba 1,5 % ztratily akcie v Japonsku, s odstupem je následovaly i australské tituly, naopak v plusu se udržely akcie obchodované na čínských pevninských burzách či v Hongkongu. Regionální index MSCI Asia Pacific přišel o jedno procento.

Erste Group

Generální ředitel Andreas Treichl uvedl, že bankovní skupina zamýšlí vstup na nové trhy, k čemuž chce využít svoji novou online platformu George. Je dle něj ale nepravděpodobné, že by Erste koupila nějakou banku, expanzi si spíše představuje rozvojem spolupráce v nabídce svých produktů s bankami působícími na okolních trzích ve střední a východní Evropě.

Erste včera zveřejnila výsledky hospodaření za čtvrtý kvartál, které překonaly očekávání na úrovni čistého zisku, čistého úrokového výnosu, poplatků a tvorby opravných položek. Dividenda byla navrhnuta v souladu s očekáváním ve výši 1,2 EUR na akcii. Komentáře šéfa banky ohledně letošního roku vyzněly mírně lépe ve srovnání s poskytnutým výhledem při prezentaci výsledků za třetí kvartál. Čistý úrokový výnos by mohl být nepatrně vyšší oproti původně oznámené stabilitě. Celkově by tak tržby Erste měly letos růst a provozní náklady se mírně snížit. Kvalita portfolia by se měla dále zlepšovat.

Société Générale na základě včerejších výsledků a komentářů mírně upravila cílovou cenu pro akcie z 48 EUR na 49 EUR. Pro Erste drží nadále doporučení Koupit.