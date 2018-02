Objem investic do obnovitelných zdrojů energie rostl meziročně o 7 %

Celosvětový objem investic do obnovitelné energie vzrostl v roce 2017 na 333,5 miliard USD, tj. meziročně o 7 %. Jedná se o druhou nejvyšší částku v historii. Zároveň, mezi zeměmi s nejvyšší meziroční změnou najdeme doposud méně rozvinuté trhy jako Argentina (+777 % YoY), Egypt (+495 % YoY) apod. Pozorovatelé trendů v tomto odvětví se však shodují, že obnovitelné energie a investoři do nich rozhodně nemají vyhráno.

Projekty obnovitelných zdrojů energie, pokud se nejedná o vládní projekty, se stále neobejdou bez pobídek, ať už se jedná o garantované výkupní ceny, záruky za úvěry či daňové úlevy. Právě tyto pobídky jsou pak čím dál častěji předmětem zájmu vlád řešících narůstající objem tohoto zvýhodnění (viz tento článek), která doslova drží nad vodou například energii ze solárních elektráren, jejichž výrobní náklady jsou dnes výrazně vyšší, než výrobní náklady konvenčních zdrojů, i v USA, které nepřistoupily na Pařížskou dohodu o ochraně klimatu jsou tak obnovitelné zdroje energie spíše politickou než čistě ekonomickou otázkou. V tomto směru lze svět rozdělit na Východ a Západ, kdy na Východě mají obnovitelné zdroje energie výrazně výhodnější podmínky v životu, zejména pak v Číně, která v roce 2017 převzala roli lídra v investicích do obnovitelných zdrojů energie.

„Pro Čínu mohou mít energie podobný význam, jako má nyní ropa pro země Blízkého východu. Čína nejenže buduje megalomanské projekty doma, ale čím dál častěji expanduje i do zahraničí, resp. podporuje expanzi firem vyrábějících solární panely, turbíny do větrných elektráren apod. Samotná Čína má na domácím trhu ambici snížit podíl „nečistých“ energií v energetickém mixu na 40 % do roku 2040. To je velmi ambiciózní a Čína je v nyní v oblasti podpory čistých technologií dále než mnoho západních zemí“, komentuje situaci Wolfgang Koeck, analytik Phoenix Investor.

Čínská státem vlastněná společnost State Grid Corporation se v roce 2017 stala druhou největší společností vyrábějících zařízení pro elektrárny využívajících energii z obnovitelných zdrojů. Tato firma rovněž masivně investuje v zahraničí, včetně Evropské unie. Je však otázkou, kdy začne být angažování Číny v energetickém průmyslu západních zemí trnem oku tamních politiků. Aktuálnímu vývoji na poli obnovitelných zdrojů energií se nedávno věnovalo i OECD (viz zde), které uvádí tyto největší překážky v dalším rozvoji „čisté“ energie: