Popularita podílových fondů v Čechách roste. Jen tak dál

Podle včerejšího oznámení Asociace pro kapitálový trh (AKAT) činil objem prostředků v domácích i zahraničních podílových fondech, které jsou v Česku nabízeny (a jejichž správci dodávají čísla do statistiky AKAT), úctyhodných 483,5 mld. Kč (viz červená čára v grafu vpravo nahoře). To je zhruba desetina HDP.

Z hlediska meziročního růstu měly podílové fondy pravé zlaté časy před dvěma lety (růst až téměř 30 % - viz modrá čára v grafu vpravo nahoře), nicméně i nynější tempo lehce nad 10 % znamená, že Češi navyšují své investice do tohoto typu nástroje rychleji, než jim rostou mzdy. Jde o další znak sílící příznivé nálady domácností, pevně opřené o vysokou zaměstnanost, nízkou nezaměstnanost a už déle trvající rychlý růst příjmů.



Další graf přináší pro úplnost mé oblíbené „konvergenční“ srovnání s našimi západními a jižními sousedy. V tomto případě jde konkrétně o to, jakou část (v %) z celkových finančních aktiv domácností zabírají investice do podílových fondů. Jak vidno, od roku 2012 se postupně, ale zřetelně, na Rakušany a Němce dotahujeme. Jen tak dál!



Michal Skořepa