Trump chce dát zbraně učitelům. Mají bránit střelbám ve školách

Spojenými státy otřásají vlny protestů, lidé se dožadují zpřísnění zákonů o držení zbraní. Reagují tak na nedávný masakr na střední škole na Floridě, kde zemřelo 17 lidí a dalších 13 bylo zraněno. Počty mrtvých, kteří zemřeli v důsledku střelby, navíc ročně v USA narůstají. K tématu se ve čtvrtek vyjádřil i americký prezident Trump, který tvrdí, že problém by mohlo vyřešit vyzbrojení učitelů.

"Pokud by učitelé měli dobré zbraně, dalo by se těmto útokům předejít. Zbraně by měli učitelé ukryté a chodili by na zvláštní výcvik, který by je připravil," prohlásil Trump během setkání v Bílém domě s přeživšími floridského masakru.

Americký prezident má za to, že neozbrojené školy přímo vybízejí k podobným útokům. Ve své předvolební kampani v roce 2016 přitom Trump tvrdil, že zbraně ve školách nemají co dělat a otevřeně za podobný návrh kritizoval svou sokyni Hillary Clintonovou.

Učitelů na amerických základních a středních školách je přibližně 3,4 milionu. Stali by se tak nejpočetnější ozbrojenou složkou USA. V americké armádě je v aktivní službě cca 1,4 milionu lidí. S rezervisty je to přibližně tři miliony lidí.

Trump také slíbil, že zpřísní prověřování osob, které si zbraně kupují. Chce klást větší důraz na jejich psychickou stránku a duševní zdraví. Zároveň ujistil přítomné, že své sliby bere velmi vážně.