Rozbřesk: Od Škodovky k Lidlu aneb jak v Česku sílí mzdové tlaky…

Mzdové vyjednávání v mladoboleslavské Škodovce jenom potvrzuje, že na českém trhu práce začíná být čím dál větší “teplo”. Odboráři poměrně jednoznačně odmítli nárůst mezd o 15 procent za dva a čtvrt roku, a to samé požadují již během následujících dvanácti měsíců. A popravdě není se čemu divit, protože zaměstnanců je nedostatek a mzdy zrychlují, kam se jen člověk podívá. V uplynulém roce jejich růst pravděpodobně překonal 7 % a na některých pozicích se přidává výrazně více - jak ostatně včera připomněl řetězec Lidl, který znovu zvýšil nástupní plat svým prodavačům o 20 % (na 28 tisíc hrubého). Při pohledu na úřady práce je jasně vidět, že jsme nikdy v historii neměli tolik neobsazených míst. Firmy v tuto chvíli nemohou sehnat přes 230 tisíc pracovníků, a to především s nižší kvalifikací - chybí zejména montážní dělníci, pomocní pracovníci ve stavebnictví nebo řidiči…, tedy vesměs profese s podprůměrnou mzdou. O ty probíhá největší přetahovaná, a právě tam může docházet k největšímu nárůstu mezd.



Na druhou stranu lidem rostou i náklady na žití. Inflace se celý minulý rok po dlouhé době držela nad 2% cílem a řada lidí navíc pravděpodobně čelí ještě výraznějšímu zdražování, než ukazují oficiální čísla. Především ti, kteří bydlí ve velkých městech jako Praha, pravděpodobně vynakládají za nájemné daleko více a zdražuje jim daleko rychleji, než v tuto chvíli počítá Český statistický úřad. Váha nájemného v aktuálním spotřebním koši se pohybuje lehce nad 10 % a v lednu 2018 rostlo podle ČSÚ “pouze” o 2,1 %. Realita hlavního města je přitom v tuto chvíli pro nájemníky daleko složitější. Nejenže vynakládají na bydlení o poznání větší část svých příjmů, ale současně jim v průměru nájmy podle čísel z realitních kanceláří zdražovaly dvouciferným tempem…, a to může být o důvod více, říci si o vyšší mzdu. Očekáváme proto, že i v tomto roce přetrvají relativně silné mzdové tlaky, které budou postupně tlačit centrální banku k dalšímu zvyšování sazeb.





Česká koruna bez výraznějších impulsů stagnuje v prostoru mezi 25,30-25,40 EUR/CZK . Bez zřetelnější změny klimatu na globálních trzích a s relativně prázdným domácím kalendářem, počítáme spíše s lehkými technickými zisky koruny v nejbližších seancích. Dolar včera zpevnil s tím, jak se po zveřejnění zápisu z posledního jednání Fedu posunula výše celá americká výnosová křivka. Ze zápisu totiž vyplynulo, že účastníci zasedání očekávají, že růst letos překročí potenciální růst, a tím pracovní trh dále posílí. Řada členů FOMC také uvedla, že oproti prosincovému zasedání zvýšila odhad růstu HDP . To může znamenat jediné - v březnové prognóze zvýší Fed odhad růstu i očekávanou trajektorii úrokových sazeb Pro eurodolar jsou takové zprávy samozřejmě negativní, přičemž euro těžko může bodovat, když se lehce zhoršila podnikatelská nálada v EMU (pozor na dnešní Ifo v Německu) a italské volby se blíží (4.3.).Z letargie tohoto týdne zatím ropu Brent nevytrhla ani první zajímavější data o zásobách, a tak se její cena nadále drží poblíž 65 USD /barel. Neoficiální čísla od API sice poukázala na překvapivý pokles zásob surové ropy (-0,9 mil. barelů), nicméně vliv na cenu byl zanedbatelný. Dnes však přijdou na řadu data od EIA, u kterých lze očekávat výraznější cenotvorný efekt, již proto, že agentura nabídne i čísla o americké produkci.Dle předběžných odhadů soukromé společnosti Genscape se daří především těžařům v Permianu, hlavní oblasti břidlicového boomu, ve státě Texas. Tam se produkce jen za poslední 4 týdny zvýšila o úctyhodných 350 tis. barelů denně, celkově lehce přes 3 mil. barelů denně. Již nyní se tak Permian podílí na celkové produkci ve Spojených státech téměř z jedné třetiny, přičemž v následujících měsících by měl tento podíl dále narůstat. Index Dow Jones Industrial Average včera do zveřejnění FOMC minutes postupně upevňoval denní růst, krátce po osmé hodině si došel pro denní maxima (+1,1 %) a následně otočil, když finální úroveň byla dokonce -0,7 % na 24.797 bodech. S&P 500 měl trajektorii hodně podobnou, maxima také na více než +1 % (těsně nad 50 denním klouzavým průměrem), zavíral -0,5 % na 2.701 bodech. Technologie se snažily držet růst, ale ani zde se ve finále nezelenalo. Nasdaq Composite -0,2 % (7.218 bodů).