Současný šéf Bank of Japan Haruhiko Kuroda povede instituci i v dalším volebním období

72letá hlava Bank of Japan (BoJ) Haruhiko Kuroda povede centrální japonskou banku i v dalším období, které začíná letos v dubnu. Japonsko tím dalo jasný signál trhům, že uvolněná monetární politika bude pokračovat i nadále. Kuroda patří tzv. holubičí guvernéry, dávající mj. přednost nižším úrokům a podpoře ekonomického růstu, a rozhodně nechce spěchat s exitem z obrovských monetárních pobídek.

Tato volba by tak mohla uklidnit investory a finanční trhy, které zažily velkou dávku volatility a akcie byly globálně vyprodané o cca 10 %. Polovinu z těchto ztrát už ale akcie , především v USA, vymazaly a trend zůstává růstový. Postupně však investoři začínají přemýšlet nad tím, kdy centrální banky začnou výrazněji stahovat obrovské monetární stimuly, což by nadále způsobovalo na trzích nervozitu. V USA bychom mohli být svědky třech až čtyřech zvyšování sazeb v tomto roce, a to už pro akcie může být tvrdý oříšek.

Jako zástupce hlavního guvernéra byl nominován Masazumi Wakatabe, 52letý akademik, který je zastáncem extrémně uvolněné monetární politiky. To by mohlo ještě více zkomplikovat exit z této politiky. Signál z Japonska pro budoucí období je tedy jasný - kvantitativní uvolňování jen tak neskončí. Bank of Japan bude nadále aktivní na trhu nákupy dluhopisů a akciových ETF. Pokud by však japonský jen i přesto pokračoval v posilování, BoJ by mohla QQE ještě navýšit či jinak intervenovat, aby navrátila kurz USD JPY alespoň k 115.00 jenů za dolar