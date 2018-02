Rozbřesk: Dluhopisové výprodeje nabírají po americké inflaci na síle

Vyšší americká inflace jenom přilévá do ohně dluhopisových výprodejů. Desetiletý americký výnos se znovu přibližuje 3% hranici, zatímco dvouletý atakuje skoro desetiletá maxima. Dluhopisoví investoři mají strach, že pod taktovkou vyšší inflace Fed v březnu nejen zvýší sazby, ale nakonec i odhadovanou trajektorii růstu sazeb pro tento rok. A po pravdě s podobnými čísly v zádech k tomu může mít důvod….



Nejrychlejší tempo růstu mezd za posledních devět let se začíná pomalu viditelně odrážet i v jádrové inflaci, která v posledních měsících opět nabírá na síle (1,8 % y/y). Podle zpráv Wall Street Journal zdražuje řada služeb, jejichž ceny v minulosti spíše stagnovaly. Příkladem může být zvýšení měsíčních poplatků Amazonu za využívání služeb o skoro 20 % nebo zdražení vstupu do tematických parků Walta Disneyho. Právě zdražení těchto “zbytných služeb” ukazuje na sílící sebevědomí amerických firem v ekonomice, kde je delší dobu nízká nezaměstnanost a začínají zrychlovat mzdy. Odvaha těchto firem zkusit přenést rostoucí mzdové a jiné náklady na finální spotřebitele je něčím, co dlouho nebylo vidět. A je to důležitý průvodní jev pomalu se rozjíždějící mzdově-inflační spirály. Pokud Fed vezme v potaz ještě očekávaný silný rozpočtový stimul z dílny Donlada Trumpa, nemá rozhodně důvod držet se příliš zpátky.

Na druhé straně je povzbudivé, že v tomto týdnu již rostoucí výnosy zdaleka tolik nevystrašily akciové investory. Přece jen zatím nikdo nevěří, že by vyšší výnosy měly ohrozit silný růst vyspělých ekonomik. A i proto index strachu VIX dál klesal. Ve finále i česká koruna zůstávala nehledě na globální dluhopisové výprodeje v klidu.



TRHY



CZK a dluhopisy

Česká koruna se nenechala tentokrát podobně jako globální akcie rostoucími globálními výnosy rozhodit. Měnový pár se pohybuje v okolí 25,35 EUR/CZK a pokud nervozita na globálních trzích bude dál klesat (index strachu VIX), může česká měna v nejbližších seancích spíše lehce sílit. Zvlášť pokud by v pátek, jak naznačuje náš nowcast, pozitivně překvapil český HDP.



Zahraniční forex

Nejdůležitější číslo včerejšího dne - americká lednová inflace - způsobila na eurodolarovém trhu výraznou volatilitu s nečekaným rozuzlením. Zrychlení meziměsíční inflace na 0,5 % překonalo trhem odhadovaný nárůst o 0,3 %, odhady překonala i jádrová inflace, vyšší oproti prosinci o 0,3 %. Taková čísla v prvním momentě pomohla dolaru, když se měnový pár EUR/USD propadl hluboko pod 1,23. Přesto se však eurodolar (navzdory výraznému nárůstu amerických úrokových sazeb) aktuálně obchoduje o dvě cifry výše. Kromě toho, že eurodolar mohly tlačit výše velmi slabé americké maloobchodní tržby (za leden), tak se ukazuje, že sentiment vůči americké měně zůstává stále velmi negativní.

Dnes si trh musí dát pozor na vystoupení hlavního ekonoma ECB Praeta a další americká data - index podnikatelské nálady Philly Fed a průmyslovou výrobu (obojí pomůže zpřesnit běžící odhady amerického HDP v první čtvrtletí).



Polský zlotý sice včera spolu s ostatními aktivy v emerging markets zpevnil, ale dnes si musí dát pozor na výsledek lednové inflace, která se v meziročním vyjádření zřejmě tak jako v celém regionu snížila.



Ropa

Cena ropy Brent stoupá, aktuálně se obchoduje nad úrovní 64 USD/barel. K růstu dopomohlo nižší než očekávané zvýšení zásob surové ropy (+1,8 mil. barelů), které včera reportovala EIA. Naopak žádný větší rozruch tentokrát nezpůsobil další nárůst americké produkce, již na 10,27 mil. barelů, tj. více než v současnosti těží Saudská Arábie.



Právě ze Saudské Arábie se včera cenám ropy dostalo ještě dodatečné podpory. Její energetický ministr Al-Falih totiž oznámil, že ve spolupráci s partnery budou pokračovat v omezování produkce i v případě, že by jejich jednání mělo za následek přílišné utažení trhu. To by mohlo ceny krátkodobě poslat výrazněji výše, nicméně jednalo by se o další pobídku americkým producentům a ohrožení tržního podílu kartelu.