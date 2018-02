Nový šéf FEDu zřejmě nepřekvapí a zvýší úroky

Prezident Federálního rezervního systému USA povede 20. března poprvé výbor pro měnovou politiku. Pak by pravděpodobně měl oznámit první nárůst klíčových sazeb v roce 2018.

Jerome Powell, nástupce Janet Yellenové a vloni v listopadu jmenován prezidentem USA Donaldem Trumpem, začal výkon funkce v krizovém období. Přísahu složil, právě když se na hlavních světových finančních trzích objevily silné propady během několika dní. Tento týden však začal v zelených číslech. Nová hlava FEDu má před sebou první projev v Kongresu USA v polovině února a už naznačuje směřování americké měnové politiky. Má v plánu chránit Spojené státy americké před inflací. V roce 2018 můžeme očekávat alespoň tři klíčové zvýšení sazeb.

„Ani jestřáb, ani holubice.“ To je to, co označuje Jeromeho Powella, 65letého právníka, bývalého bankéře a člena FEDu od roku 2012.

Úloha Jeromeho Powella je komplikovaná, protože se americký prezident připravuje předložit svůj masivní stimulační plán. Takový plán v období silného růstu a téměř plné zaměstnanosti může napomoci inflaci. Powell podporuje politiku Yellenové, která postupně zvýšila oficiální úrokové sazby poté, co byly ponechány sedm let po finanční krizi téměř na nulové úrovni. „Pokud bude ekonomika fungovat tak, jak se čeká, považuji za vhodné pokračovat v postupném zvyšování sazeb,“ oznámil Powell v projevu na začátku tohoto roku a většina analytiků očekává, že bude následovat tempo podle jeho předchůdkyně. Má však jiný názor na regulaci bank - upřednostňuje menší regulační zátěž než Yellenová.

V roce 1987, kdy se stal prezidentem FEDu Alan Greenspan, se akciový trh v průběhu tří měsíců propadl o 35 % včetně „Černého pondělí“ v polovině října. Greenspan reagoval tím, že výrazně snížil referenční úrokovou sazbu FEDu. Tento zásah úspěšně pokles zvrátil. Podle Powella je ekonomika ve zdravém stavu, nezaměstnanost je nízká, takže považuje opačný krok za správný. Má ve snaze podpořit pokračující růst, zdravý trh práce a cenovou stabilitu.

Šéf FEDu by mohl oznámit zvýšení sazeb již 20. března, což se ale nejeví jako velmi pozitivní zpráva pro akciové trhy. Právě strach ze zvyšování úrokových sazeb byl jedním ze spouštěčů výplachu na akciových trzích.

