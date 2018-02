Nadprůměrné platy v IT? Zdaleka ne všude

Praha, 13. února 2018 – Nedostatek lidí v IT oborech se projevuje již několik let, s digitalizací téměř všech oblastí podnikání i života se jen prohlubuje. Studium IT oborů je v současné době téměř zárukou toho, že absolventi mají postaráno o platově zajímavé nabídky práce. Ale berou opravdu všichni ajťáci velké peníze? Rozdíly ve výdělcích na stejné pozici jsou v tomto oboru větší než jinde. Peníze navíc v tomto oboru jako jediný motivátor nestačí.

Dobře placené technologie?

Pro oblast IT jsou dlouhodobě charakteristické vyšší výdělky. Ukazuje se ale, že na řadových zaměstnaneckých pozicích to není vždy úplně pravda. Podle dat portálu Platy.cz byla v roce 2017 průměrná celková hrubá měsíční mzda v IT necelých 43 500 Kč. V IT platí, že výrazné rozdíly jsou nejen mezi jednotlivými pozicemi, ale i konkrétními nabídkami a projekty. Například u pozice IT architekt, která vykazuje největší průměrné ohodnocení 78 442 Kč, uvádí 10 % lidí příjem pod 48 tisíc Kč. Na pozicích jako webmaster nebo správce počítačové sítě je průměrné hrubé ohodnocení kolem 30 000 Kč, ale čtvrtina lidí bere méně než 25 000 Kč měsíčně. Růst mezd se v loňském roce nevyhnul ani tomuto oboru, i když je nutné poznamenat, že zde s malým zakolísáním roste ohodnocení stále (v grafu nárůst od roku 2010).



Graf vývoj průměrných celkových hrubých měsíčních mezd v IT, zdroj Platy.cz



Nabídka a poptávka

Podle údajů portálu Profesia.cz bylo v IT nejvíce pracovních příležitostí pro IT konzultanty, analytiky nebo projektové manažery a o tuto pozici byl také největší zájem. Z pohledu regionů vede v počtu nabídek Jihomoravský kraj, následovaný Prahou a s velkým odstupem Středočeským krajem. Nejvíce zájemců o práci na IT pozicích bylo z Moravskoslezského kraje a z Prahy.



Jen dobrý plat už nestačí

V oboru informačních technologií vznikla v současných podmínkách trhu práce situace, kdy jenom dobré peníze k získání kvalitního zaměstnance nedostačují. „Získat kvalitní IT odborníky je stále složitější. Chtějí být dobře zaplaceni, ale jen vysoké ohodnocení již dnes nestačí. Často je pro ně rozhodující možnost podílet se na vzniku něčeho zajímavého, inovativního, či realizace projektu, se kterým ztotožní, a je tak trochu i jejich,“ říká Lukáš Vršecký, CEO e-commerce společnosti Rondo.cz.



Z pohledu personalistů má obsazování IT pozic řadu specifik: IT specialisti jsou zajímaví tím, že i když mají stabilní zaměstnání a aktivně si práci nehledají, převážná většina z nich se stále zajímá o nové pracovní příležitosti a sleduje, jaké možnosti pracovní trh aktuálně nabízí. To potvrdila i globální studie Stackoverflow, která mapuje jejich kariérní chování. Z ní například vyplývá, že i když jen 13 % vývojářů si aktivně hledá práci, 75 % z nich má zájem o sledování pracovních nabídek.