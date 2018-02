Akciové trhy začínají opět pozvolna nabírat na síle (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Pojišťovna VIG významně posílila svoje postavení na trhu v Bosně a Hercegovině.

Janus Henderson drží v CME více jak 5 %.

Evropské akcie budou na počátku seance hledat svůj směr.

Dnešní makroekonomický kalendář je prakticky prázdný. Ve Spojených státech bude zveřejněn pouze index optimismu malých podniků, ten však na trhy příliš velký dopad nemívá.

Své hospodářské výsledky dnes reportují například francouzská investiční banka Natixis či americká nápojářská skupina PepsiCo.

Société Générale zvýšila doporučení na Koupit pro akcie francouzského prodejce luxusního zboží LVMH. Zároveň potvrdila doporučení pro akcie Erste na Koupit a zvýšila jejich cílovou cenu.

Obchodování na zámořských trzích

Americké burzy navázaly na úspěšný konec minulého týdne a v průběhu včerejší seance si připisovaly další zisky. Index S&P 500 si polepšil o 1,4 %, technologický Nasdaq o 1,6 % a průmyslový Dow Jones dokonce o 1,7 %. Vývoji do určité míry pomohly i klesající výnosy státních dluhopisů. O to však důležitější budou zítřejší údaje o vývoji spotřebitelské inflace. Vyšší růst cen by vedl k opětovnému nárůstu výnosů, což by mohlo mít znovu negativní dopad na akciové trhy. V rámci sektorů se včera dařilo všem. Nejúspěšnější byli těžaři a zpracovatelé komodit, jejichž akcie pozitivně reagovaly na rostoucí ceny základních surovin.

Asijské akcie v průběhu dnešního rána pokračovaly ve včerejším růstu. Nejvyšší zisky si připsal hongkongský index (+1,5 %) a přes jedno procento se vyhoupl i singapurský index. V ostatních případech šlo o růsty okolo půl procenta. Po včerejším svátku se k monitorům vrátili i japonští obchodníci. Tokijská burza však kvůli sílícímu jenu přišla o 0,7 %.

VIG

Rakouská pojišťovna VIG významně posílila svoje postavení na trhu v Bosně a Hercegovině, kde plně ovládla společnost Merkur Osiguranje. Transakce byla již schválena místním regulátorem. Skupina VIG se tak vyhoupla z osmé na třetí příčku. V oblasti životního pojištění je nyní dokonce dvojkou na tamním trhu s podílem přes 25 %. Akvizice malých pojišťoven v regionu střední a východní Evropy je hlavní strategií skupiny. Její součástí je již zhruba 50 společností v 25 zemích.

CME

Americká investiční skupina Janus Henderson koupila podíl v mediální skupině CME. Nyní drží 5,2 % akcií a stala se tak třetím největším akcionářem po společnostech Time Warner a TCS Capital Management.