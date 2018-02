Rozbřesk: Jak moc se bát tržních výprodejů?

České koruně se obrat nálady na globálních trzích vůbec nelíbí a oslabila v závěru týdne k 25,40 EUR/CZK. A není se čemu divit. Byla to právě kombinace nízkých globálních výnosů a nízké averze k riziku, která držela zahraniční hráče ve spekulativních pozicích v české měně. Uplynulý týden nám nabídl dobrou ochutnávku toho, jak by koruna mohla reagovat na případnou změnu klimatu. Pro všechny, co koruna zajímá, je tedy důležité odpovědět si na zásadní otázku - budou výprodeje na globálních akciových trzích a s nimi i strach dál narůstat?



Výprodeje podle našeho názoru odrážejí primárně strach z utaženější měnové politiky - z konce skoro dekádu dlohého období, kdy peníze ve vyspělém světě byly “levné”. Souběh relativně silného oživení v USA, v Evropě i v Japonsku dohromady s vylepšující se situací na trzích práce vrací v očích investorů postupně do hry riziko inflace a obecně “dražších” peněz. Spouštěčem výprodejů byla poslední čísla z amerického trhu práce, která ukázala zrychlení mzdového růstu skoro na 3 % (nejrychlejší za posledních 9 let). To vše ve chvíli, kdy kombinace daňové reformy a plánovaných veřejných investic Donalda Trumpa katapultuje v příštím roce americké deficity nad 5 % HDP. Načasování takto výrazné rozpočtové expanze na vrchol hospodářského cyklu budí právem u řady investorů obavy - bojí se, že inflace půjde nahoru rychleji a Fed bude muset být ve finále o poznání agresivnější.

Vyšší výnosy přitom vadí akciovým investorům ze dvou důvodů. Za prvé prodražují zadlužení a za druhé alternativní investice jako dluhopisy vypadají pro řadu konzervativnějších investorů daleko atraktivněji. Výprodej v uplynulém týdnu je reakcí přesně na tuto novou situaci, kdy investoři přesunuli část prostředků z rizikovějších pozic (akcie a emerging markets fondy) do bezpečnějších dluhopisových investic. Tato korekce může sice pokračovat, protože v uplynulých měsících příliš vzrostly sázky na to, že volatilita a strach zůstanou v dohledné době na uzdě. Na druhou stranu ale nevěříme, že by zatím tržní korekce měla zlomit probíhající silné oživení ve vyspělém světě. Jinými slovy, nevěříme, že aktuální tržní korekce ohlašuje příchod nové krize,...tedy alespoň zatím.



TRHY



CZK a dluhopisy

Česká koruna se vyhoupla k 25,40 EUR/CZK na vlně globální nejistoty (viz úvodník). Pokud vrtkavá nálada a nejistota na globálních trzích vydrží, může se obchodovat pod tlakem. Nejsme ale zatím toho názoru, že by korekce ohlašovala příchod nové krize a tím pádem i ztráty koruny v tuto chvíli vidíme jako dočasné



Zahraniční forex

Dramatický růst výnosů a úrokových sazeb na hlavních trzích motivovaný obavami investorů z (konečně) přicházející inflace bude tento týden konfrontován s řadou vystoupení centrálních bankéřů na obou stranách Atlantiku a především ve středu s výsledkem americké inflace.



Začátek týdne bude ovšem poměrně hluchý, a tak eurodolar (ale i libra) mohou spíše vyčkávat. Euro pak musí být ve střehu před politickými zprávami přicházejícími z Itálie a především Německa. Vyjednávání o velké koalici totiž vyvolává velké pnutí uvnitř německé sociální demokracie a tak vůbec není jisté, že řadoví členové ve vnitrostranickém referendu schválí vstup do další koalice s Angelou Merkelovou.



Ropa

Výrazným propadem cen až pod 63 USD/barel završila ropa Brent svůj nejhorší týden od listopadu 2016. Celkově za minulý týden klesla její cena o 9 %, přičemž jen v pátek to byla téměř 4 %. Ropa se nedokázala „otřepat“ z výprodejů na globálních akciových trzích a ve světle zpráv o dalším nárůstu ropných zásob a zvýšení americké produkce svůj propad ještě prohloubila. Zvlášť citelně ceny zasáhl nárůst aktivity amerických producentů, kteří v posledním týdnu přidali celkem 26 (!) aktivních vrtných souprav (zpožděná reakce na říjnový růst cen). Jedná se o nejvyšší nárůst za poslední rok, díky čemuž vystoupal aktuální počet již na 791.

Prostor pro další cenovou korekci přitom na trhu stále existuje. I přes to, že investoři propad cen umocňují uzavíráním dlouhých pozic, jejich množství nadále zůstává rekordní. Proto budou v tomto týdnu opětovně zajímavá data o zásobách a aktivitě amerických těžařů. Ta navíc doplní měsíční zprávy o stavu ropného trhu z dílny OPEC (po) a IEA (út).