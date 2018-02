O searchových fondech s Ivonou Butcher

Co je to search fond a co vlastně nabízí? Na to se redaktoři Kurzy.cz zeptali Ivony Butcher, která společně se svým manželem tuto relativní novinku do ČR přináší.

1. Co to přesně search fond je?

Úkolem search fondů je najít, koupit a převzít úspěšnou firmu tak, aby pokračovala po další generace. Představte si, že jste majitelem úspěšné firmy, ale vaše děti společnost nepřevezmou, protože se věnují něčemu jinému. Potřebujete tedy někoho, kdo bude pokračovat ve vaší práci. A to je přesně situace, kterou search fond řeší.

2. Můžete popsat, jak search fond konkrétně funguje?

Search fond je veden manažerským týmem, který hledá vhodnou společnost a po převzetí ji osobně řídí. Nejde tedy o žádné zprostředkovatele ani bankéře, ale o manažery, kteří koupené společnosti zasvětí celou svou budoucí kariéru. V podstatě si hledáme svoji budoucí práci. Tito manažeři obvykle mají okruh investorů a poradců, kteří doplňují jejich zkušenosti a poskytnou peníze na akvizici.

3. Jaká je obliba search fondů ve světě / v USA, EU a u nás?

Search fondy jsou oblíbeným řešením odchodu majitelů firem v USA, kde jich je přes 200. I v Evropě už úspěšně fungují. Například ve Velké Británii, Německu a Španělsku a jejich počet roste každým rokem. V posledních letech se search fondy stále častěji objevují i ve střední Evropě.

4. Můžete uvést konkrétní příklad, kde search fond úspěšně funguje?

Ano, je jich několik. Například v Německu byl search fond založen Alexanderem Kirnem. V roce 2012 koupil firmu Invers GmBH, která vyvíjí software pro sdílenou mobilitu. Stal se ředitelem a během čtyř let firma zdvojnásobila svůj zisk z 5 na 10 milionů eur a počet zaměstnanců vzrostl z 30 na 70. Tato firma pod jeho vedením nadále prosperuje.

5. Jste první, kdo pojem „search fond“ do ČR přiváží? Nebo víte i o jiných manažerech?

V ČR už působí tři search fondy. Majitelé firem tak mohou být v rozhodování vybíraví, kdo bude pokračovat v jejich tradici. A nemusí obětovat budoucnost své společnosti představám strategických nebo finančních investorů.

6. Proč jste se rozhodli investovat do české firmy? A proč právě Česká republika?

Přesněji řečeno Česká republika nebo Slovensko. Důvodem je především to, že jsou tu nesmírně šikovní lidé. Je až neuvěřitelné, co jsme dokázali, přestože jsme malý národ. Inovace a poctivá práce z našeho regionu může být klenotem pro celý svět, když schopnosti našich lidí dokážeme prodat a nebudeme se podceňovat. Nejsme jen levná pracovní síla. A náš search fond dokáže české nebo slovenské firmě otevřít dveře do světa.

7. Za kolika projekty zpravidla stojí jeden search fond? Pouze za jedním, nebo i za více projekty najednou?

Pouze za jedním projektem. Každý podnikatel, který vybudoval úspěšnou společnost, ví, kolik to stojí času, úsilí a vytrvalosti. Plánujeme proto koupit jednu jedinou firmu, které budeme věnovat maximální úsilí.

8. Je toto váš první search fond nebo již s přebíráním rodinných firem máte zkušenosti ze zahraničí?

Manažeři obvykle za život vedou pouze jeden search fond. Důvodem je skutečnost, že se starají o odkoupenou firmu a věnují jí veškeré podnikatelské úsilí. Je to tedy náš první search fond, nicméně máme manažerské zkušenosti z předchozí kariéry. Naši investoři mají se search fondy bohaté zkušenosti. Investovali do desítek search fondů a stojí za nimi velmi úspěšné projekty. Například jeden z konzultantů a investorů Continua Simon Webster byl první, kdo založil search fond ve Velké Británii. V roce 1995 koupil firmu Steeper, která vyrábí zdravotnické prostředky, stal se ředitelem a během 10 let vyrostl obrat firmy ze 3 milionů liber na 30 milionů liber. Roční výnosová míra přesahovala 20 procent.

9. Jaký je rozdíl mezi vámi (nebo search fondy obecně) a ostatními kupci? Proč by se měl majitel/majitelé rozhodnout právě pro vás?

Rozdíl je poměrně zásadní. Pokud majitel firmu prodá nám, tak jí zajišťuje budoucnost po další generaci. Zachováme nezávislost firmy, přestěhujeme se do jejího sídla, ve firmě budeme působit mnoho let a zachováme její tradici. Když firmu koupí strategický investor, tak se rozhoduje podle toho, co je nejlepší pro mateřskou společnost. Když firmu koupí finanční investor, tak má obvykle omezený investiční horizont. Nezáleží jim na historii a tradici firmy či odkazu původního majitele. Search fond je proto nejlepší volbou pro majitele, kterému záleží na pokračování tradice firmy.

10. Máte nějaké konkrétní zaměření – obor, z kterého firmu hledáte?

Spíš máme obory, které nechceme. Nebudeme se pouštět třeba do stavebnictví, maloobchodu nebo automobilového průmyslu. Firma v cyklickém odvětví s jednocifernými maržemi není pro nás. Hledáme firmu s vysokou přidanou hodnotou, která se může rozrůst do zahraničí a které tím pádem budeme jako manažeři užiteční.

11. A nevadí majitelům, že nemáte konkrétní obor, na který se zaměřujete?

Někteří majitelé jsou experty ve svém oboru a nedokáží si představit, že by jejich firmu mohl řídit někdo, kdo dané odborné znalosti postrádá. Existuje ale mnoho firem, kde mají odborné znalosti stávající zaměstnanci a kterým chybí manažer a dobrý obchoďák pro zahraničí. To jsou firmy pro nás. Pokud však firma stojí na osobních znalostech a kontaktech majitele, tak opravdu nejsme vhodnými kupci.

12. Splňuje kritérium „rodinné firmy“ i společnost, která má např. čtyři majitele, ale chtějí ji všichni ve shodě prodat?

Ano. Cílíme na firmy s rodinnou atmosférou, s maximálně 200 zaměstnanci. Není důležité, jestli ji vlastní a řídí jedna rodina. Firma, kterou koupíme, se však určitě rodinnou stane, neboť ji převezmu já s manželem.

13. Co vlastně musí splňovat firma, kterou chcete koupit?

Musíme si rozumět s majitelem a také s kulturou ve firmě. Jak se říká, bez té správné chemie to nejde. Firma by měla mít obrat 3 až 12 milionů eur a marži provozního zisku minimálně 15 %. Důležitý je i potenciál růstu firmy v zahraničí.

14. Jak nákup firmy budete financovat, kdo jsou investoři?

Investoři jsou hlavně podnikatelé, kteří v minulosti vybudovali úspěšné společnosti. Nyní tedy mají nejen finance na investice do search fondů, ale hlavně cenné zkušenosti a kontakty, které nám předávají. Kromě Simona nám radí například Sandro Mina, který vedl bezpečnostní společnost, Tom Matlack, který vedl mediální společnost, nebo Harald Sommerer, bývalý ředitel společnosti vyrábějící osvětlení. Můžeme se opřít také o miliardáře Billa Egana, který dokáže rozpoznat slibné firmy a nyní mimo jiné vlastní basketbalový tým Boston Celtics.

15. Na jak dlouhý časový horizont máte finanční prostředky k dispozici?

Na jak dlouho bude firma potřebovat. Investoři chtějí skutečně dlouhodobou investici, a ne každých pět let hledat něco nového.

16. Na jak dlouho garantujete držení podílu / rozvíjení firmy, pokud se nestane něco nepředvídatelného v daném oboru?

Ideálně za nějakých 15 let vyplatíme ostatní investory a staneme se většinovými vlastníky. A odhadovat, kdy já a manžel půjdeme do důchodu, na to je ještě brzy.

17. Co zbývající podíl firmy, který neodkoupíte ihned při převzetí firmy – počítáte s jeho pozdějším odkupem, nebo to je na dohodě mezi vámi a majitelem / majiteli?

Všechno je na dohodě s majitelem. Můžeme ihned koupit 100 % společnosti nebo můžeme koupit jen většinový podíl a zbytek odkoupit v budoucnu.

Děkujeme za příjemný rozhovor.

PhDr. Ivona Hrušová Butcher, MBA

PhDr. Ivona Butcher, MBA je česká podnikatelka a bývalá viceprezidentka investiční společnosti Magnitude Capital v New Yorku. Od roku 2017 působí v roli jednatelky české společnosti Continuum, jejímž cílem je koupit, rozvíjet a dostat na mezinárodní trh tradiční českou rodinnou firmu, jejíž zakladatel nemá svého nástupce.

