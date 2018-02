PKN Orlen uspěl s nabídkou na odkup akcií Unipetrolu a získá 94% podíl

Hlavní události

Výsledky hospodaření Moneta Money Bank za čtvrtý kvartál překonaly očekávání trhu.

CME zítra vyhlašuje výsledky hospodaření za 4Q 2017.

PKN Orlen uspěl s nabídkou na odkup akcií Unipetrolu, když získá souhrnně více než 94% podíl.

Polská vláda odvolala vedení PKN Orlen, což však nebude mít vliv na probíhající odkup akcií Unipetrolu.

Evropské akciové trhy by měly dnešní obchodování zahájit poklesem.

Stejně jako včera i dnešek bude slabší na ekonomické zprávy. V Evropě byla ráno uveřejněna jen prosincová průmyslová produkce za Německo, kde došlo k mírnému meziměsíčnímu poklesu o 0,6 %, který kompenzoval výrazný listopadový nárůst. V Americe nejsou dnes žádné významnější ekonomické zprávy.

Výsledky hospodaření v USA dnes reportuje množství společností, kde mezi těmi známějšími jsou Michael Kors, Hasbro či Twenty-First Century Fox. Na evropském kontinentu dnes představí své hospodářské výsledky například Raiffeisen Bank International, ABN AMRO nebo Sanofi.

Société Générale zvýšila doporučení na Koupit pro španělskou firmu Siemens Gamesa RE, která navrhuje a vyrábí zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů.

Obchodování na zámořských trzích

Americké trhy po velmi volatilním úvodu obchodování v závěru včerejší seance zamířily strmě vzhůru a ukončily tak krátkou sérii výprodejových dnů. Index Dow Jones včera získal 2,3 %, S&P 500 se zhodnotil o 1,7 % a technologický Nasdaq si polepšil o 2,1 %. V rámci indexu S&P 500 se nejlépe vedlo dvojici sektorů informačních technologií a zpracovatelů surovin, které si shodně připsaly 2,8 %. Trojici vítězů uzavírali výrobci luxusního zboží, když získali 2,5 %. Na druhé straně bylo odvětví utilit, které ztratilo 1,5 %, a druhý a zároveň poslední ztrátový sektor byly nemovitosti (-0,2 %).

Asijsko-pacifický region se již také začíná zotavovat poté, jak zakončila obchodování Amerika. Daří se indexům japonským (+0,2 %), tchajwanským (+1,4 %), australským (+0,8 %) a indickým (+0,1 %). Nadále ztrácejí akcie v Hongkongu (-0,6 %), Číně (-2,4 %) a také Jižní Koreji (-2,3 %). V rámci japonského indexu Nikkei 225 se nejvíce dařilo telekomunikacím (+2,6 %), energetickým firmám (+2,4 %) a sektoru zdravotní péče (+1,2 %). Neúspěšně zakončili obchodování informační technologie (-0,7 %) a výrobci luxusního zboží (-0,4 %).

Moneta Money Bank

Moneta dnes ráno zveřejnila výsledky hospodaření za Q4 2017.

Výsledky hospodaření za čtvrtý kvartál překonaly očekávání trhu. Managementu se tak podařilo naplnit svůj výhled, který v průběhu loňského roku několikrát zvyšoval. Navrhovaná dividenda z loňského zisku ve výši 8 CZK na akcii je pro nás mírným zklamáním, nicméně výhled na distribuci v průběhu následujících třech let v celkové navrhované výši 22,5 CZK na akcii naopak naplňuje naše optimistická očekávání. Moneta mezikvartálně zvýšila čistý úrokový i neúrokový výnos. Výhled na letošní rok však považujeme za velmi konzervativní, když management očekává čistý zisk minimálně ve výši 3,4 mld. CZK při celkových provozních výnosech na úrovni 9,5 mld. CZK (10,3 mld. CZK vloni). Náklady by měly zůstat na podobné úrovni jako v roce 2017.

Zveřejněné výsledky za celý loňský rok a výhled na výplatu dividendy v 3letém horizontu považujeme za příznivé. Pozitivní reakce ceny akcií však může být zastíněna zveřejněným výhledem na hospodaření banky. Proto čekáme spíše jen umírněnou reakci. Podrobný komentář zveřejníme po konferenčním hovoru.

CME

CME zítra zveřejňuje výsledky hospodaření za Q4 2017

Očekáváme, že i ve čtvrtém čtvrtletí pokračovaly tržby společnosti v solidním růstu a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se zvýšily o více než deset procent na 187,7 mil. USD. Poslední kvartál je dlouhodobě tím nejsilnějším z celého roku. Letos tomu pomohly velmi dobré makroekonomické podmínky v jednotlivých zemích, kde CME působí. Růst HDP je v korelaci s vyššími tržbami z televizní reklamy. Nezanedbatelný vliv na růst tržeb má i oslabovaní amerického dolaru vůči ostatním měnám v průběhu roku 2017, díky čemuž CME realizuje kurzové zisky. Na slovenském trhu společnost od ledna poskytuje své programy výhradně na placených kabelových, satelitních a IPTV kanálech. Díky tomu společnost zvýšila své tržby na Slovensku za prvních 9 měsíců o více než 4 mil. USD. Předpokládáme, že tento trend bude pokračovat i ve čtvrtém kvartále. OIBDA by měla meziročně vzrůst o 17,5 % na 62,8 mil. USD. Tento růst je podpořen především ziskovostí na Slovensku, kde očekáváme OIBDA ve výši 12,4 mil. USD. OIBDA marže by dle našich odhadů měla vzrůst o 2,5 pb na 33,5 %. Pro čistý zisk očekáváme nárůst o více než 40 % na 30,4 mil. USD, a to hlavně díky nižším úrokovým nákladům. Ty předpokládáme na úrovni kolem 23 mil. USD v Q4 17 oproti 30,4 mil. USD v Q4 16. Více informací naleznete na http://bit.ly/CME_Q417prew.

Unipetrol

PKN Orlen uspěl s nabídkou na odkup akcií Unipetrolu, když včera oznámil, že se podařilo získat 31,05% podíl od minoritních vlastníků. Tím je naplněna podmínka platnosti odkupu, kdy PKN Orlen požadoval alespoň 90% podíl. Po vypořádání bude mít PKN Orlen 94,04 % všech akcií Unipetrolu. Tím se otevírají dveře pro stažení akcií Unipetrolu z pražské burzy. Vypořádání odkupu má být dokončeno do 23. února.

Včera byl polskou vládou odvolán z funkce šéfa PKN Orlen Wojciech Jasinski. Polská média spekulují, že důvodem odvolání má být právě odkup akcií Unipetrolu, který vyjde přibližně na 21 mld. CZK. Jasinksi měl dlouhodobé neshody s ministrem energetiky, kterého obcházel a všechna zásadní rozhodnutí dělal spolu s šéfem vládní strany Kaczynskym. Ministerstvo energetiky chce, aby se PKN Orlen spolu s dalšími polostátními firmami podílel na projektu první polské jaderné elektrárny. A tak není divu, že náhlý odliv peněz na odkup akcií Unipetrolu není po vůli ministru energetiky. Odvolání Jasinskeho nemá žádný vliv na probíhající odkup akcií. Včerejší dění v PKN Orlen se negativně projevilo i na ceně akcií, které se na polské burze propadly o téměř 8 %. To bylo způsobeno hlavně obavami investorů, že PKN Orlen bude zapojen do politicky řízených projektů s omezeným ekonomickým přínosem.