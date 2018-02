Akcie padají, mohou se objevovat investiční příležitosti

Současné červenající se obrazovky asi ve většině akciových investorů nevyvolávají potřebu uvažovat nad jednotlivými tituly, či odvětvími. Nicméně i současné výprodeje jednou skončí a je tudíž dobré mít stále ponětí o tom, co může na trhu být atraktivní. O tom samém přemýšleli nedávno analytici Pictetu. Podívejme se dnes na jednu z jejich tezí.



Pictet poukazuje na mimořádně silný boom v americké a světové ekonomice a z toho odvozuje, že dobře by se mělo dařit průmyslovým firmám a jejich akciím. Je to teze velmi přímá - již nějaký čas tu i já sám poukazuji na to, že existuje reálná šance, aby štafetu tahouna ekonomického boomu konečně převzaly investice. Dosavadní oživení totiž nevykazovalo typický rys této části cyklu – vzedmutí investic, mnohdy spíše naopak. Pokud by se to konečně změnilo, měly by z toho těžit ti, kteří investiční zboží vyrábí a prodávají.





Podle Pictetu by se investoři měli zaměřit zejména na společnosti, které dodávají sektorům ropy zemního plynu , letecké dopravy, automatizace a nerezidenčního stavebnictví. Výhled by měl být dobrý i u evropských průmyslových společností, kterým také prospívá kombinace nízkých sazeb a nečekaně silného ekonomického růstu. Projevuje se to rostoucím počtem objednávek a podle Pictetu je na našem kontinentu znatelná potřeba zvýšení výrobních kapacit.V USA je podle investiční společnosti potřeba navýšení kapacit nižší, dodací lhůty jsou tu kratší než v Evropě firmy netrpí takovým nedostatkem výrobních a přepravních kapacit. Nicméně investicím do výroby (a tudíž firmám, které zajišťují jejich dodávku) v USA zase pravděpodobně prospějí daňové změny, které by měly mimo jiné motivovat firmy k vyšším kapitálovým výdajům.V Asii je podle Pictetu zajímavý zejména sektor investic do železniční dopravy a těžké nákladní dopravy. K tomu v celé globální ekonomice panuje příhodné prostředí pro investice v oblasti letecké dopravy a v USA, Evropě i Asii by měly sílit investice do oblasti nerezidenčních realit. Pokračující expanze sektoru internetových obchodů by zase měla prospívat dopravcům. A v roce 2017 došlo konečně i k pozitivnímu obratu v investicích těžebních společností. Pokud tedy nepřijde nějaký komoditní šok, mohl by u nich tento započatý trend pokračovat i v letošním roce.Pictet se dokonce domnívá, že provozní marže firem nebudou i přes rostoucí osobní náklady klesat a příčinou by měly být investice do technologií. Zejména digitalizace by tak měla být i nadále tahounem společností, které tyto technologie dodávají (a samozřejmě i těch, které je následně využívají).Výše popsaná óda na průmyslovou radost může ale samozřejmě být zkalena tím, že nejde o věc zbrusu novou. Jinak řečeno, trh jistě nečeká a je otázka, nakolik již jsou popsaná růžová očekávání a teze odraženy v cenách akcií . Pictet k tomu píše: „Na obou stranách Atlantiku se sektor kapitálového zboží obchoduje za méně než jednu směrodatnou odchylku nad dlouhodobým průměrem měřeným na relativní bázi“. Převedeno do srozumitelnějšího jazyka: Ve srovnání s valuací celého trhu není průmysl zase tak moc vysoko. Což je podle Pictetu férové s ohledem na to, jak vstřícné současné prostředí je.Pohled na data ukazuje, že analytici čekají v letošním roce poměrně znatelné zvýšení ziskovosti průmyslových firem. PE (v absolutním vyjádření) se pak ještě minulý týden pohybovalo na hodnotě 19, což bylo absolutní maximum. Následující dva grafy ukazují poměr PEG , který upravuje PE o očekávaný růst. U celého trhu PEG od počátku roku 2016 klesá, a podobné je to s průmyslovými společnostmi. Jenže u nich se PEG i tak stále držel na mimořádně vysokých úrovních. To znamená, že i valuace upravené o očekávaný růst zisků byly značně našponované (což nám mimo jiné hodně říká i o současné korekci):

Téměř tradiční sázkou na výše popsané trendy a faktory by bylo zřejmě GE. Jenže jak tu poukazujeme i na těchto stránkách, tato společnost je nyní ve značně nestandardní situaci a zdá se, že po období slávy a následné stagnace přichází fáze úpadku. A co se týče celkového vývoje je to podle mne celkem jednoduché: Pokud se současná korekce trhů nedotkne sentimentu a běhu globální ekonomiky, může otevřít investiční příležitosti a svým způsobem je zdravá, protože valuace byly skutečně hodně vysoko. Pokud se promítne do reálné ekonomiky, začíná trochu jiná hra.

