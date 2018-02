Stavebnictví: Blýská se na lepší časy?

Zatímco průmyslu se závěr roku vydařil jak z pohledu růstu výroby, tak zakázek, situace ve stavebnictví rozhodně nejinak nenadchla. Výroba se snížila o 0,4 %, a to jen díky lepšímu výsledku pozemního stavitelství, které alespoň částečně vykompenzovalo propad stavebnictví inženýrského. Je to vlastně už skoro tradice, že se výstavba infrastruktury propadá bez ohledu na to, že peníze na investice rozhodně ČR nechybí.Nadšení nevzbuzují ani poslední výsledky bytové výstavby. Nových bytů se v prosinci začalo stavět meziročně o 5,4 % méně, nicméně za celý rok 2017 se alespoň bytová výstavba mírně rozjela. Dvojciferný nárůst je jistě na první pohled impozantní (+15,8 %), nicméně samotné absolutní počty nově stavěných bytů rozhodně až tak nepotěší zájemce o bydlení . Ve srovnání s rokem 2008 se stále staví o cca 12 tisíc bytů méně, zatímco poptávka po nich je nesrovnatelně vyšší. Nic jiného než rychlý růst cen bytů a posléze i nájmů proto následovat ani nemohlo.Situace ve stavebnictví nebo přímo v oblasti bytové výstavby se zatím příliš k lepšímu neobrací. Statistika nových stavebních povolení v závěru roku nenaznačuje akceleraci bytové výstavby ani tentokrát. V posledním čtvrtletí je přece jen vidět alespoň růst objemu nových zakázek jak pro pozemní, tak pro inženýrské stavitelství. Zvlášť u inženýrského stavitelství by mohlo jít konečně o první známky obratu, který by tuto část stavebnictví mohl vytrhnout z faktického útlumu. Zda na to bude mít letos kapacity, je otázka druhá.Za celý loňský rok si tuzemské stavitelství připisuje 2,1 %. Pro letošní rok předpokládáme jen mírné zrychlení tempa výstavby na přibližně 3,5 %.

Více zpráv k tématu stavebnictví