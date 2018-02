Sjezd ČSSD se blíží, straně jde opravdu o hodně. Co je ve hře?

Za dva týdny čeká sociální demokracii mimořádný sjezd, který určí, jakým směrem se jedna z nejstarších tuzemských politických stran vydá. Podle politologů se tentokrát bude hrát o post předsedy, účast v Babišově vládě, ale i o to, jestli ve straně získá silnější pozici její moravská část.

Na sjezdu v Hradci Králové budou podle politologů zejména moravské organizace bojovat o větší vliv ve straně. Ani jeden z favoritů na post předsedy - tedy Jan Hamáček a Milan Chovanec - nemá podporu Moravy jistou.

"Půjde přesně o to, jestli se Milanu Chovancovi podaří se jakoby odstínit od Bohuslava Sobotky. Přece jen byl to jeho muž, byl to jeho místopředseda," přemítá politolog Jan Kubáček.

Naopak Jan Hamáček podle politologů musí předvést, že dokáže být mnohem razantnější než doposud. V opačném případě by mohl přijít o hlasy.

Do boje o křeslo předsedy nominovaly krajské organizace sedm kandidátů. Tři kraje - tedy Pardubický, Vysočina a Moravskoslezský - svého favorita zatím tají.