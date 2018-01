Rozbřesk: Globální výprodeje dluhopisů pokračují…

Výprodeje na globálních dluhopisových trzích pokračují a výnosy míří raketově vzhůru. Výnos desetiletého amerického dluhopisu se tak vyšplhal nad 2,7 % - nejvyšší úrovně za poslední čtyři roky. A to začíná trochu kazit náladu akciovým investorům. Akcie přitom zažily nejlepší start do nového roku od konce osmdesátých let. Optimismus se však začíná zdát řadě investorů přehnaný.



Slušná čísla z USA, ale především z eurozóny, nastartovala na trzích v posledních týdnech vlnu nového nadšení. Trhy věří, že vyspělé ekonomiky právě díky cyklickému zrychlení Evropy pojedou v tomto roce na plný plyn. Dobré výkony by ostatně měla dnes potvrdit i nejnovější čísla HDP za čtvrtý kvartál 2017 v eurozóně - počítáme s růstem o 0,6 mezikvartálně a zrychlením na 2,7 % meziročně.





S nadšením se ale na scénu dostává řada otázek, které v investorech vzbuzují nejistotu a obavy. Je tak silný růst udržitelný? S vysokou pravděpodobností minimálně v eurozóně dlouhodobě ne - přírůstky produktivity jsou v řadě zemí včetně Německa žalostně nízké (okolo 0,5 % ročně) a dnešní růst jede do značné míry na vlně rostoucí zaměstnanosti . Vylepšování situace na trhu práce však nepůjde jako perpetuum mobile do nekonečna. To však zdá se zatím nebude problém roku 2018.Více investory může znepokojovat skutečnost, že vyšší růst rovná se přísnější měnová politika, a to jak v USA, tak v eurozóně. Po posledním zasedání ECB bylo jasně vidět, že prezident Mario Draghi nemá moc možností jak sázky na měnově-politický obrat tlumit. Vidina přísnější měnové politiky by ovšem neměla být ve finále nebezpečná pro vyspělé ekonomiky . Jak Fed , tak ECB nastaví tempo zpřísňování tak, aby to vlastní ekonomiky neohrozilo. Nepříjemné to bude především pro předlužené rozvíjející se ekonomiky , které si zvykly na super-levné euro a stále ještě “relativně levný” dolar . A na růžích ustláno nebudou mít ani rizikovější aktiva, která politika levných peněz delší dobu držela na výsluní. Averze k riziku (například měřená indexem VIX) začíná pomalu ale jistě mířit vzhůru.

TRHY



CZK a dluhopisy

Česká koruna kvůli nárůstu globálních výnosů a averzi k riziku - měřeného například indexem VX (viz úvodník) - zastavila v pondělí své zisky a vyšplhala se zpátky do okolí 25,35 EUR/CZK.



Blížící se zasedání ČNB by však zatím mělo ponechat českou korunu na pozitivní vlně. I když věříme, že samotné zvýšení sazeb by již ve čtvrtek nemuselo být impulsem k novým ziskům CZK.



Zahraniční forex

Růst výnosů amerických dluhopisů podél celé výnosové křivky přispěl k tomu, že eurodolar odevzdal část svých zisků z uplynulého týdne.



Dnes čeká eurodolarový trh sada důležitých dat jako výsledek HDP za poslední kvartál minulého roku a německá inflace. V obou případech došlo k mírnému zrychlení, což mohlo společné měně pomoci.



V regionu nás dnes čeká výsledek polského HDP za celý uplynulý rok a také zasedání maďarské centrální banky. Zejména zasedání MNB může být zajímavé, neboť její politika cílování výnosové křivky na nižší úrovni jde přesně opačným směrem, než se vydaly úrokové sazby ve vyspělých zemích. Pokud MNB bude dále zesilovat svůj holubičí postoj, může to forint na čas odnést oslabením.



Ropa

Ceny ropy v tomto týdnu klesají, Brent se dostává již na úroveň 69 USD/barel, severoamerická WTI pak na 65 USD/barel. V minulém týdnu se ropa dočkala podpory ze strany oslabujícího dolaru, ten ovšem část svých ztrát postupně umazává. Ropní býci tudíž budou muset dále sázet spíše na pokračující rebalancování trhu, respektive pokles globálních zásob ropy a ropných produktů. Prvotní odhady nicméně naznačují, že stav amerických zásob surové ropy by mohl poprvé po 11 týdnech poklesnout. Konkrétní čísla nám dnes nabídne API a zítra v oficiální verzi EIA.



Akcie

Hlavní americké trhy včera zavřely ve ztrátě a ustupují z maximálních hodnot. Index Dow Jones odevzdal 0,7 % a nedařilo se ani technologickému indexu Nasdaq, který klesl o 0,5 %. Index S&P 500 skončil se ztrátou 0,7 %. Také všechny sektory zavřely se ztrátou.