Výsledky tří velkých amerických bank za Q3

Před otevřením Wall Street dnes zveřejňovaly své hospodářské výsledky 3 velké americké banky - Goldman Sachs (GS.US), Bank of America (BAC.US) and Wells Fargo (WFC.US). Jak se popraly s následky pandemie? Ovlivnily zisky nesplácené úvěry? Níže naleznete základní parametry hospodářských výsledků:

Goldman Sachs (GS.US):

Zisk: $9,68 na akcii vs. $4,79 na akcii před rokem

Bloomberg konsenzus $5,52 na akcii (rozmezí $3,34 až $7,25)

Příjmy z obchodování $4,55 miliardy, odhad analytiků: $4,41 miliardy

Čisté tržby $10,78 miliardy (+30% y/y), odhad analytiků: $9,40 miliardy

Wells Fargo (WFC.US)

Zisk: 42 centů na akcii vs. 92 centů na akcii před rokem

Bloomberg konsenzus 45 centů na akcii (rozmezí 34c až 63c)

Příjmy $18,9 miliardy (-14 % y/y), odhad analytiků: $17,96 miliardy

Rezervy na ztrátové úvěry: $769 milionů (+11 % y/y), pod odhady ve výši $1,65 miliardy

Bank of America (BAC.US)

Zisk: 51 centů na akcii vs. 56 centů na akcii před rokem

FactSet konsenzus 49 centů na akcii

Příjmy z obchodování vzrostly o 3,6 % na $3,34 miliardy, odhad analytiků: $3,5 miliardy

Rezervy na ztrátové úvěry se zvýšily na $1,39 miliardy (+77 % y/y), pod odhady ve výši $1,88 miliardy

Banka Goldman Sachs (GS.US) zveřejnila hospodářské výsledky výrazně nad odhady. Akcie vzrostly v premarketu o 4 % na $216,90. Oblast okolo$215 můžeme považovat za důležitou úroveň rezistence. Zdroj: xStation5