Euro se dnes odrazilo ode dna, koruna také (Komentář)

Středa znamenala na devizových trzích zlom v dosavadních trendech. I když mělo euro během, prvních obchodních hodin na globálních trzích tendenci ještě ztrácet, dnešní seanci nakonec končí silnější. Srpnová čísla průmyslové produkce v eurozóně skončila nepatrně pod průměrným tržním očekáváním, když většina dat z velkých evropských zemí již byla zveřejněna v předchozích dnech. Srpen vesměs znamenal další meziměsíční růst průmyslové produkce v evropských zemích. Pro další vývoj to ale ve světle nastupují druhé koronavirové krize až tak moc neznamená. Srpnová data jsou již dávnou historií. Pro trhy bude z tohoto ranku důležitější PMI průmyslové aktivity z velkých evropských zemí i eurozóny jako celku za říjen, které budou v podobě předběžných odhadů publikovány 23. října.

Koruna dnes byla regionálním vítězem. Zatímco polský zlotý i maďarský forint končí i dnešní den v červených číslech, tuzemská měna si ve finále polepšila. I když ráno to tak nevypadalo. Během první hodiny dnešní seance kurz vystřelil ke 27,45 CZK/EUR a koruna tak dosáhla své nejslabší úrovně za posledních pět měsíců. Následně ale začala své dosavadní ztráty vymazávat a v odpoledních hodinách se již obchodovala za ceny pod 27,30 CZK/EUR. Pomohla jí kombinace několika faktorů. Z globálního pohledu to bylo odražení se eura od svého dna vůči dolaru, povzbudivé zprávy ale přišly i z domova. Data srpnové platební bilance pozitivně překvapila vysokým přebytkem běžného účtu, a to navzdory horšímu výsledku zahraničního obchodu. Pomáhají výrazně nižší odtoky dividend do zahraničí (data jsme podrobněji komentovali zde https://bit.ly/375RYQu). Trh ale řeší především současnou epidemickou situaci, když země je ode dneška významným způsobem paralyzovaná vládnímu restriktivními opatřeními. Pozitivně ale na trh zapůsobilo dnešní jednání vlády, která rozhodovala o zmírnění škod a kompenzacích pro postižené sektory, firmy i zaměstnance.