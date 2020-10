Do jakých akcií se vyplatí aktuálně investovat?

Většina investorů byla příchodem koronaviru na konci února ohromena. Akciové trhy dlouhodobě zažívaly období prudkého nárůstu, o kterém nic nenasvědčovalo, že by měl skončit.





Nicméně většina burz o měsíc později poklesla přibližně o 35 %. Následovalo prudké zotavení, během kterého ceny mnoha akcií již posílily z březnového minima o více než 70 %.





Jaké ponaučení si mohou investoři vzít z koronavirové havárie?





Je koronavirus černou labutí?

Mnoho investorů považuje koronavirovou pandemii za tzv. „černou labuť“. Tento termín označuje události, které (téměř) nikdo nedokázal (nebo nechtěl) předvídat předem. Tyto události mají často obrovský dopad na světovou ekonomiku a společnost. Termín černá labuť poprvé použil Nicholas Taleb, který ovšem tvrdí, že pandemie COVID-19 není typickým příkladem tohoto fenoménu. Tuto krizi Taleb považuje spíše za tzv. bílou labuť nebo tzv. šedého nosorožce. Taková událost má obrovský dopad, ale je naopak předvídatelná a pravděpodobná. Pro šedého nosorožce je charakteristická skutečnost, že člověk tuto událost zanedbává nebo podceňuje její hrozbu.





Je pozoruhodné, že pokles akciových trhů přinesl na akciové trhy také záplavu nových investorů. Online brokeři byli doslova zaplaveni žádostmi o založení investičního účtu. Tito noví investoři, často bez jakýchkoli zkušeností a nedostatku znalostí, začali investovat prakticky do všech (známých) akcií. Investoři, kteří nakoupili akcie na jejích dnech, byli již odměněni pěkným a rychlým cenovým ziskem. Profesionální investoři a analytici však zůstávají v posledních měsících převážně pesimističtí. Nyní je potřeba trhy sledovat a vyčkat na další velkou korekci.





Volatilita se vrací

Burzy v USA jsou na rekordních úrovních, ale volatilita je stále vyšší než před koronavirovou havárií. Nezaměstnanost je v USA, i přes mírný pokles, stále znepokojivě vysoká a zdá se, že americká vláda nemá koronavirus zdaleka pod kontrolou. Druhá koronavirová vlna, nebo například prezidentské volby v USA v listopadu, by mohly krátkodobě potenciálně změnit směr trhů.





Index VIX již mírně vzrostl a opce na index S&P 500 pro nadcházející měsíce jsou opět dražší. Vše nasvědčuje tomu, že nadcházející měsíce budou volatilnější.





Investice do trendů

Nejdůležitější je pro většinu investorů mít dlouhodobou vizi. Aby mohli investoři profitovat z trendů, musí se primárně dívat do budoucnosti a ne do minulosti. Výzkum ukazuje, že mnoho lidí si často myslí, že určité nastavené trendy budou nadále pokračovat, takže se dostatečně nezaměřují na nový vývoj. Právě proto vznikají na akciových trzích obrovské šokové pohyby. Dobrým příkladem jsou realitní fondy, které investují do nákupních center. Již několik let klesají ceny prakticky všech akcií retailových distributorů nemovitostí. Investoři se zdráhají uvěřit poklesu a myslí si, že zde vidí zajímavou investiční příležitost. Ve skutečnosti probíhá přechod od fyzického obchodování s nemovitostmi k online. Tento posun je tak velký, že investice na tomto trhu vedou ke špatným výnosům.





Březnový krach na akciovém trhu a současný hospodářský obrat nabízejí příležitosti pro investory, kteří se zaměřují na trendové akcie. Z historického hlediska vedla recese vždy k úžasnému vývoji a inovacím. Lidé a společnosti hledají nové nápady a právě tyto společnosti, které hledí dopředu, z krize profitují a stávají se vítězi budoucích let. Výzvou pro investory je vybrat nejdůležitější trendy a nejlépe umístěné společnosti a vyhnout se přesně těm společnostem, které se nedokážou adaptovat na měnící se podmínky.





Koronavirová krize tyto trendy urychlila. Začali jsme hromadně pracovat z domova, a proto jsou cloudové servery dychtivě žádané. Různé videokonferenční nebo jiné komunikační služby se v posledních měsících také staly nesmírně populární. Investoři, kteří investovali do společností, jakými jsou například Zoom Video Communications, Microsoft nebo Amazon, byli bohatě odměněni. Další zajímavé trendy jsou například Internet věcí (IoT), 5G, 3D tisk, virtuální / rozšířená realita a blockchain. Investoři, kteří budou tyto (nebo jiné) trendy sledovat a vyberou správné společnosti, se budou moci v příštích letech těšit na velké výnosy. Soukromí investoři se musí odvážit dívat se nad rámec konvenčních akcií, jaký mi jsou například ING nebo Royal Dutch Shell. Na níže uvedeném grafu vidíte vývoj akcií Zoom. Investoři, kteří včas v této společnosti viděli potenciál a naskočili na rozjíždějící se vlak, mohli prakticky ztrojnásobit svůj vklad během několika měsíců.









