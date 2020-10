Cestování do USA a COVID-19, povinnosti při návratu do ČR

06.04.2020 / 22:54 | Aktualizováno: 13.10.2020 / 18:20



OD 21. ZÁŘÍ 2020 PLATÍ, ŽE KAŽDÝ, KDO PŘIJÍŽDÍ DO ČR Z USA, MUSÍ PŘED CESTOU NOVĚ VYPLNIT ONLINE PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ!

Příjezdový formulář se nachází v odkazu: https://plf.uzis.cz/

Doklad o vyplnění Příjezdového formuláře je nutno odevzdat při hraniční nebo pobytové kontrole.

Do 5 dnů od vstupu na území ČR je dále nutno se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu.

Test je nyní možné absolvovat i v jiné zemi EU.

V současné chvíli návratu z USA do České republiky pro občany ČR z formálního hlediska nic nebrání. Občané ČR se do ČR mohou kdykoliv vrátit. Při návratu je však třeba splnit některé povinnosti.

Do ČR mohou cestovat i někteří cizinci.



Před návratem do ČR proto doporučujeme prostudovat informace na webu Ministerstva vnitra ČR v kapitole Koronavirus - informace MV, zejména kapitolu Vstup na území ČR.

Zde věnujte pozornost zejména tabulce v následujícím odkazu:

Pravidla pro vstup osob na území České republiky dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví

V tabulce věnujte pozornost zejména kategorii A.1: Příjezd občanů ČR z červené zóny.



Celý text ochranného opatření, které je platné od 5. října 2020, naleznete na portálu Ministerstva zdravotnictví. Zde se seznamte se též s kapitolou Aktuálně o koronaviru.



Seznam zemí podle míry rizika nákazy



Obdobné informace v anglické verzi jsou na webové stránce Ministerstva vnitra ČR v článku Coronavirus - Information of MoI.



Pokud byste měli potíže při odbavení během odletu na letišti v zahraničí, je možné personálu letecké společnosti zde uvedené podmínky cestování v příslušné tabulce či přímo v ochranném opatření ukázat.

PROTECTIVE MEASURE OF THE MINISTRY OF HEALTH OF THE CZECH REPUBLIC EFFECTIVE FROM 5 OCTOBER 2020 (PDF, 144 KB)

CONDITIONS FOR ENTRY OF PERSONS TO THE TERRITORY OF THE CZECH REPUBLIC (VALID FROM OCTOBER 5, 2020) IN ACCORDANCE WITH THE MINISTRY OF HEALTH PROTECTIVE MEASURE (PDF, 223 KB)

Krajské hygienické stanice

Odběrová místa provádějící testy

V současné době je možné letecky přicestovat z USA až do České republiky. Je však nutno přestupovat na území jiných států.

Proto se pokud možno vyhýbejte pozemnímu tranzitu přes území jiných států a snažte se kupovat letenky přímo až do Prahy!

Doporučujeme též prostudovat webové stránky našich velvyslanectví ve státech, kde budete přestupovat. Slouží k tomu Rozcestník informací k cestování do ostatních států.

Vybrané webové stránky velvyslanectví v Berlíně, Bratislavě, Bruselu, Haagu, Londýně, Paříži, Vídni a Varšavě.

Seznamte se též s informacemi na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Ověřte si, zda máte zajištěn návrat do USA. Potřebné informace jsou v článku CESTOVÁNÍ DO USA JE OMEZENO

Pokud žijete v USA a vracíte se do ČR s platným českým pasem spolu s blízkým rodinným příslušníkem, který má pas americký, vztahuje se na něho zpravidla bod C.4.1 zmíněné tabulky ministerstva vnitra (Výjimky ze zákazu vstupu občanů třetích zemí v červené zóně). Tomu odpovídá bod I.4-e) Ochranného patření Ministerstva zdravotnictví.

Rodné a oddací listy si vezměte české i americké. Pokud máte jen české matriční doklady, nechte si je přeložit do angličtiny.

Jak již bylo uvedeno, mezi USA a ČR nyní není přímé letecké spojení a je nutno přestupovat.

Zjistěte si proto podmínky tranzitu rodinných příslušníků u zastupitelského úřadu státu, přes který budete tranzitovat.

Může se proto stát, že již při odbavení na letišti v USA bude třeba doložit, že do ČR cestujete na delší dobu či z nějakého závažného důvodu a nikoliv jen na běžnou krátkodobou návštěvu či za turistikou.

Seznamte se i s článkem TRAVELING TO THE CZECH REPUBLIC DURING THE PANDEMIC, který je určen pro cizince.

Rodinní příslušníci, kteří mají občanství USA a kteří s Vámi přijíždějí do ČR na delší dobu, by se měli po příjezdu do ČR přihlásit k přechodnému pobytu. Vízum k příjezdu do ČR však nepotřebují.



Příjezd rodinných příslušníků občana ČR

Dále doporučujeme sledovat informace na portálech:

Vlády ČR

Ministerstva zahraničních věcí ČR

Ministerstva zdravotnictví

Evropské komise

Od pondělí 11. května 2020 již není nutno předem hlásit příjezd na území ČR. Též již neplatí zákaz používat k návratu z hranic hromadnou dopravu či taxi.

Případné dotazy ohledně podmínek vstupu na území ČR můžete zaslat na e-mailovou adresu: cestovani.covid19@mvcr.cz

V USA je základním zdrojem informací o testování portál amerického Centra pro kontrolu nemocí a prevenci (Centers for Disease Control and Prevention - CDC). V každém státě dále platí upřesňující pravidla - víz článek COVID-19: ZDRAVOTNÍ PÉČE V USA.



V České republice je nošení ochranné roušky na mnoha místech povinné.

Informaci o odběrových místech, kde si mohou nechat občané udělat test, i když nemají příznaky ani doporučení či žádanku od lékaře naleznete na portálu Ministerstva zdravotnictví ČR v odkazu https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/#menu.

V případě jakýchkoliv příznaků počínajícího infekčního onemocnění, jako je zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, neprodleně oznamte tuto skutečnost telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem svému ošetřujícímu lékaři.

Dále je vhodné po návratu domů též telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře, který Vám případně po nařízení karantény může vystavit tzv. eNeschopenku.

Pokud se Vám podaří odcestovat z USA předčasně, nezapomeňte též zrušit svoji registraci v aplikaci DROZD.

Přečtěte si též pozorně další články na našem webu!





COVID-19: ROZCESTNÍK INFORMACÍ A NOUZOVÉ LINKY



LETECKÉ SPOJENÍ MEZI USA A EVROPOU



COVID-19: CESTOVÁNÍ DO USA JE OMEZENO

V tomto článku naleznete nejen informace o podmínkách cestování do USA. Jsou zde i odpovědi na často kladené otázky týkající se návratu do ČR, leteckého tranzitu přes mezinárodní letiště v USA, případného prodloužení pobytu v USA ap. Přečtěte si proto celý článek!



COVID-19: ZDRAVOTNÍ PÉČE V USA



COVID-19: TRAVELING TO THE CZECH REPUBLIC DURING THE PANDEMIC

Informace pro cizince



COVID-19: OMEZENÍ OSOBNÍCH NÁVŠTĚV KONZULÁRNÍHO ODDĚLENÍ