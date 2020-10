Akcie energetických společností ztrácejí i přes stabilní cenu ropy

Jeden ze sektorů, který se stále nevzpamatoval z koronavirového zásahu a je zároveň nejhůře performujícím sektorem, je energetika. Propad ceny ropy do záporných hodnot nechal za sebou velmi výraznou stopu, nicméně cena se velmi rychle vrátila a stabilizovala kolem 40 dolarů za barel. Američtí producenti však stále nedokážou být za aktuální ceny rentabilní, ponořují se do ztrát a nervozita panuje také kolem možné výměny prezidenta.

Ztráta kapitalizace o téměř 50 %

Za poslední 3 měsíce se ropa WTI víceméně neodpoutala od 40 dolarů za barel a až na občasnou volatilitu ji drží od většího propadu mohutné produkční škrty a růstu brání pomalejší obnovení poptávky po ropě. Za stejný časový úsek však akcie energetických společnosti klesly o 14 % a energetickému sektoru se daří ze všech sektorů nejhůře. Dvě největší americké energetické společnosti ExxonMobil a Chevron výrazně ztratily na své kapitalizaci. ExxonMobile o 50 % a Chevron o 38 %. Důvodem je stále poměrně nízká cena ropy, za kterou nedokáže být většina investorů dlouhodobě v plusu. Řada společností dokonce za aktuální ceny nedokáže být ani na nule.

Celková kapitalizace energetického sektoru indexu S&P 500 od začátku roku klesla o téměř 50 %. Mnohem větší zájem je od začátku roku o akcie společností zabývající se čistou energií, které jsou od začátku o 80 % v plusu. Některé firmy tak budou muset nyní projít fází konsolidace, kdy buď vybalancují svou rozvahu, nebo zkrachují. Růst firem z obnovitelnou energií bude pokračovat, na což budou muset další firmy reagovat, jelikož dlouhodobá budoucnost fosilních paliv je stále více zpochybňována.

Biden a jeho návrat k čisté energii

Nejistotu doprovází také možnost zvolení nového prezidenta Joe Bidena, který podporuje čistou energii a za jeho vlády by nejspíš došlo na radikální změny. Jeho plánem je revoluce čisté energie, do které chce investovat miliardy dolarů a environmentální spravedlnost. Jasně tak několikrát sdělil, že chce USA přeorientovat od fosilních energií. Plánuje mimo jiné přitvrdit na omezení hydraulického frakování a zakázal by vyhledávání nových ložisek na těžbu ropy a plynu na federálních pozemcích a ve federálních vodách. Daleko lépe by se energetickému sektoru dařilo za vlády Trumpa, který však v předběžných průzkumech zatím prohrává.