Co sledovat v tomto týdnu na komoditách?

Komoditní obchodníci to nemají v poslední době zrovna lehké. Hrozba globálního zpomalení ekonomiky v důsledku rekordního přírůstku počtu případů koronaviru kontrastuje s dosud pozitivním vývojem na komoditních trzích. Komoditní indexy se nacházejí v blízkosti postkoronavirových maxim. Napětí na trzích mohou způsobit blížící se prezidentské volby USA a také není stále pohřbený ekonomický stimul, na kterém se však dosud Trump s demokraty neshodl. Důležitá bude v tomto týdnu výsledková sezóna. Kromě velkých amerických bank bude své hospodářské výsledky za Q3 reportovat také hliníkářský gigant Alcoa (ve středu). Výsledky této společnosti jsou obvykle brány jako lakmusový papírek vývoje na komoditních trzích.

Graf porovnává změnu ceny hliníku v Londýně s vývojem ceny akcie společnosti Alcoa. Zdroj: Bloomberg

Ropa - po masivním nárůstu může přijít vystřízlivění

Ropa v minulém týdnu výrazně vzrostla. Pozitivním číslům pomohl příchod hurikánu do Mexického zálivu. V pondělí se však situace obrátila Brent se v pondělí odpoledne obchodoval v blízkosti úrovně 41,50 dolarů za barel a WTI až na kulaté hladině 39 dolarů. Ropným bencharkům nepomáhají zprávy o znovuotevírání největšího libyjského ropného pole. Zásadní otázka obchodníků s ropou zůstává v posledních týdnech stále stejná: Jak se rekordní šíření pandemie koronaviru projeví na poptávce po ropě v následujících měsících? V poslední době začali obchodníci spekulovat na to, zda OPEC od ledna dle plánu dále rozvolní kvóty, nebo se je rozhodne kvůli slabé poptávce zachovat. V tomto týdnu OPEC (úterý) a IEA (středa) zveřejní výhledy nabídky a poptávky do konce roku 2021 a ty by mohly být v tomto dilematu nápomocné. Od úterý do čtvrtka se také koná Energy Intelligence Forum v Londýně. Hlavním tématem by měl být dopad pandemie na trh s energiemi. Mezi hosty budou čelní představitelé organizace OPEC i ředitelé velkých ropných společností jako Chevron, Shell nebo Saudi Aramco.

Graf ukazuje vývoj týdenní změny ropy WTI v %. Zdroj: Bloomberg

Kakao - bude pokles pokračovat?

Trh s kakaem patří mezi nejvíce volatilní z komoditních trhů, což dokazuje také poslední cenový sešup. Z hodnot okolo 1900 dolarů za tunu, kde se kakao obchodovalo v druhé polovině září, spadla cena pod 1700 dolarů za tunu (-10,7 %). Aktuální cena se tak nachází na nejnižších úrovních od konce srpna. Investoři se bojí poklesu poptávky v souvislosti s koronavirem. Dle odhadů společnosti Marex Spectron by letos mohla klesnout o 5 – 12 %. Výrobcům čokolády se však na podzim obvykle daří. Situaci nepomáhá ani dobrá nabídka na trhu. Úroda v zemích největších pěstitelů je dobrá a trh čeká globální přebytek kakaových bobů.

Graf ukazuje cenový vývoj kakaa v Londýně v USD/MT. Zdroj: Bloomberg